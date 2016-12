Baum startet mit Sieg : Leipzig erobert nach 2:0-Erfolg Tabellenspitze zurück

vergrößern 1 von 16 Foto: Jan Woitas 1 von 16































RB Leipzig hat zumindest für einen Tag die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Sachsen siegten gegen Hertha BSC 2:0 und liegen nun wieder drei Zähler vor dem FC Bayern München, der am Sonntag mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 aber wieder vorbeiziehen kann.

Einen perfekten Einstand hatte Manuel Baum als Interimstrainer des FC Augsburg beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Dagegen kassierte der Hamburger SV ohne seinen neuen Vorstandsboss Heribert Bruchhagen ein 1:3 beim FSV Mainz 05. Der FC Schalke 04 musste sich mit einem 1:1 gegen den SC Freiburg begnügen, mit dem gleichen Ergebnis trennten sich der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln.

FC SCHALKE 04 - SC FREIBURG 1:1 (0:0)

Die Schalker mussten ohne ihren kompletten Sturm auskommen, nachdem sich neben den Langzeitverletzten Klaas-Jan Huntelaar, Breel Embolo und Franco di Santo auch noch Eric-Maxim Choupo-Moting mit einem Infekt abgemeldet hatte. So musste es der Ukrainer Jewgeni Konopljanka richten, der mit seinem Ausgleichstor (74. Minute) den Gastgebern immerhin einen Punkt beim 1:1 (0:0) rettete. Zwischenzeitlich hatte Florian Niederlechner (64.) die Freiburger sogar von einem Sieg träumen lassen. Nach dem dritten Spiel ohne Sieg zeigt bei den Königsblauen mit 18 Punkten der Trend wieder nach unten, womit die anvisierten Europacup-Plätzen noch weit entfernt sind. Freiburg steht mit 20 Zählern etwas besser da.

FSV MAINZ 05 - HAMBURGER SV 3:1 (1:1)

In 33 Bundesligaspielen war Danny Latza nicht ein Tor gelungen, beim 3:1 gegen den HSV traf er gleich dreimal. Auch begünstigt durch krasse Defensivfehler der Hanseaten drehte der 27-Jährige mit seinen Treffern (35., 56. und 67.) das Spiel, nachdem der HSV durch Bobby Wood noch in Führung gegangen war (21.). So verpasste der zukünftige HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen, der auf eine Reise nach Mainz verzichtet hatte, nichts. Für den HSV war es die erste Niederlage nach vier Spielen, zumindest bis Sonntag bedeutet dies noch Platz 16.

FC AUGSBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:0 (0:0)

Im Sommer hatte die Borussia auf eine Weiterbeschäftigung von Verteidiger Martin Hinteregger verzichtet. Das sollte sich beim 0:1 (0:0) in Augsburg rächen. Ausgerechnet der Österreicher, der nach dem halben Jahr in Gladbach gen Süden weiterzog, erzielte den Siegtreffer (75.) und bescherte damit Interimscoach Manuel Baum einen perfekten Einstand. Der 37-Jährige hat vorläufig die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten, dessen Spielweise und die sportliche Ausrichtung die FCA-Vereinsführung offiziell nicht mehr überzeugt hatte. Ungemütlich dürfte es allmählich auch auf der Gegenseite für den nicht mehr unumstrittenen Coach André Schubert werden. Der war übrigens vor fast 15 Monaten nach dem Abschied von Lucien Favre mit einem 4:2 gegen Augsburg furios gestartet.

SV WERDER BREMEN - 1. FC KÖLN 1:1 (1:1)

Mit dem letzten Aufgebot waren die Kölner angereist, immerhin reichte es für die Mannschaft von Peter Stöger noch zu einem Punkt. Zwischenzeitlich durfte der FC nach dem Tor von Artjoms Rudnevs (28.) sogar vom Sieg träumen, doch Serge Gnabry (40.) gelang noch der Ausgleich. Damit holte Werder sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.

RB LEIPZIG - HERTHA BSC 2:0 (1:0)

Timo Werner kann es auch anders. Hatte der Jungstar vor zwei Wochen bei seiner Schwalbe gegen Schalke noch schwer in der Kritik gestanden, gab es diesmal an seinem Führungstor gegen die Hertha nichts auszusetzen (41.). Für Werner war es der neunte Saisontreffer. Kapitän Willi Orban sorgte schließlich im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse (62.). Damit ist Leipzig nicht nur die Nummer eins im Osten, sondern auch zumindest bis Sonntag wieder Spitzenreiter der Liga. Der FC Bayern kann mit einem Sieg in Darmstadt nachziehen, bevor es schließlich am Mittwoch zum großen Duell der beiden Top-Clubs kommt.

15. Bundesliga-Spieltag

von dpa

erstellt am 17.Dez.2016 | 17:36 Uhr