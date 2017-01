Blickpunkte des Spieltags : Leipzig gegen Hoffenheim und Nord-Süd-Klassiker

Die Bundesliga startet in die Rückrunde. Am 18. Spieltag stehen das Verfolger-Duell in Leipzig, der Nord-Süd-Klassiker in Bremen und das Abstiegsduell in Ingolstadt im Blickpunkt. Auch zwei neue Trainer müssen sich in ihrem jeweils zweiten Pflichtspiel beweisen.