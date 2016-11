WM-Quali gegen San Marino : Löw verbietet Arroganz - Gündogan: «Mehr als fünf Tore»

vergrößern 1 von 2 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 2

Schon vor der Ankunft im Urlaubsort Rimini warnte Joachim Löw die deutschen Elitefußballer vor Überheblichkeit.

Zwar geht auch der Bundestrainer bei der letzten Jahres-Mission der Nationalmannschaft von einem klaren Erfolg beim Fußball-Zwerg San Marino aus. Doch der gerade mit einem neuen Vertrag bis 2020 ausgestattete DFB-Chefcoach will unter allen Umständen vermeiden, dass der anstehende Länderspiel-Doppelpack des Weltmeisters als Vergnügungstrip eingestuft wird. «Wir wollen in San Marino auf keinen Fall arrogant auftreten, sondern werden hochkonzentriert und seriös unsere Aufgaben erledigen», betonte Löw.

Allerdings fehlt bewährtes Personal. Ohne Torwart Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Julian Brandt brach das Team nach Rimini zum WM-Qualifikationsspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr) auf. Neuer klagte nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes kurzfristig über Unwohlsein, Brandt meldete sich wegen eines Infekts ab. Tags zuvor hatte der verletzte Toni Kroos bereits abgesagt.

Eine eingehende Vorbereitung auf den Gegner, der in der Weltrangliste als Nummer 201 von insgesamt 211 Nationen gelistet ist, wird es sowieso nicht geben. Nachdem Löw mit nur noch 21 Spielern aus dem nasskalten Frankfurt ins angenehm warme Rimini flog, standen ihm lediglich zwei Trainingseinheiten vor Ort zur Verfügung, um die wirkungsvollste Elf zu formieren. «Für San Marino ist das Spiel gegen den Weltmeister natürlich etwas Besonderes», sagte der Bundestrainer. Am Sieg- und Toreauftrag im Stadio Olimpico von Serravalle ändert das nichts.

Auch dass mit Kroos, der wegen eines Haarrisses im Mittelfuß möglicherweise sogar längere Zeit ausfällt, den ebenfalls verletzten Jérôme Boateng und Julian Draxler, dem geschonten Mesut Özil und nun auch Neuer gleich fünf Weltmeister fehlen, soll nicht ins Gewicht fallen. Zu groß ist der Niveauunterschied zwischen den hoch bezahlten deutschen Profis und den Amateuren der kleinen Republik. Im September 2006 hatte das DFB-Team beim krassen Außenseiter mit 13:0 gewonnen. Das ist noch immer der höchste Sieg in der Ära Löw.

Seit Einführung der Weltrangliste 1993 ist San Marino von Platz 121 kontinuierlich abgestürzt und befindet sich jetzt zwischen den Turks- und Caicos-Inseln und der Mongolei nur zehn Ränge vom letzten Platz entfernt. Der Unterschied soll sich auch im Resultat widerspiegeln. «Das sollten schon mehr als fünf Tore werden», meinte Ilkay Gündogan. Der nach langer Verletzungspause bei Manchester City immer dominanter auftretende Mittelfeldmann wird in die Startelf rücken, nachdem er bei seiner Rückkehr ins Nationalteam im Oktober zweimal eingewechselt worden war.

Der Bundestrainer will die Punktspiele des Jahres perfekt abschließen und zugleich den Umbruch in der deutschen Mannschaft weiter vorantreiben. Für die Ausscheidungs-Partie am Freitag in San Marino und den Test vier Tage später in Italien hat Löw deshalb die Vorgabe erteilt: «Die WM-Qualifikation gnadenlos durchziehen und junge Spieler auf ein höheres Niveau bringen.» Die junge Garde könnte schon im ersten Match Premiere feiern.

Erstmals hat der Bundestrainer den Leverkusener Benjamin Henrichs, den Wolfsburger Yannick Gerhardt und den Bremer Serge Gnabry in seinen Kader berufen. Dazu sind Max Meyer (Schalke 04) und Leon Goretzka (Schalke 04), die wie Gnabry und Brandt im Sommer in Rio de Janeiro die olympische Silbermedaille gewannen, wieder mit dabei. «Das hat er sich verdient. Er hat das Zeug zum Führungsspieler. Bei uns ist er ja schon im Mannschaftsrat», sagte Schalke-Trainer Markus Weinzierl zur Nominierung von Goretzka.

Vereinskollege Meyer wird wie in der Bundesliga einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk ignorieren, um sich im Hinblick auf den Confed-Cup 2017 und die WM-Endrunde ein Jahr später in Russland bei Löw weiter anzubieten. «Das Tempo ist noch schneller, technisch ist alles noch besser. Ich bin einfach glücklich, dass ich da mitmachen darf», sagte Meyer. Der Bundestrainer machte den Talenten Mut: «Man kann jetzt nicht davon reden, dass man eine Mannschaft gefunden hat. Da kann noch viel passieren. Wir haben junge Spieler hinten dran, die sich im Training hervorragend unserer Philosophie anpassen.»

Deutschland geht mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen und 8:0 Toren in das vierte WM-Qualifikationsmatch, in dem das neue DFB-Trikot mit schwarz-rot-goldenem V-Kragen Premiere feiern soll. Der anschließende Papst-Besuch in Rom und der Test am kommenden Dienstag in Mailand gegen Italien sollen erst einmal in den Hintergrund treten.

Die voraussichtliche Aufstellung: ter Stegen - Höwedes, Hummels - Kimmich, Khedira, Hector - Müller, Goretzka, Gündogan, Götze - Gomez

von dpa

erstellt am 09.Nov.2016 | 12:57 Uhr