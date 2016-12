Reitsport : Passiner fliegt von Sieg zu Sieg

1 von 1 Foto: Jutta Wego 1 von 1

Die Reitsportanlage in Rieden-Kreuth (Bayern) bietet den Reitern das ganze Jahr hindurch eine Vielzahl an Hallen- und Freilandveranstaltungen. Für das kommende Jahr sind schon wieder 26 Turniere geplant. Beim letzten Hallen-Springturnier mit Prüfungen bis zur schweren Klasse nahm Benjamin Wulschner vom Reitclub Passin zusammen mit einer Reitschülerin höchsterfolgreich teil. Der 27-Jährige kam in Kreuth zu acht Siegen und zehn weiteren vorderen Platzierungen.

Zwei Siege gab es in der schweren Klasse. Mit dem siebenjährigen Hariko P.M.S gewann der Sohn des Nationenpreisreiters Holger Wulschner ein so genanntes Jackpot-Springen der Klasse S. Dabei wurden 85 Prozent des gesamten Einsatzes der Teilnehmer als Gewinngeld ausgeschrieben (Jackpot). Wulschner erhielt von der Summe 40 Prozent. Mit dem Schimmel Cometo wurde Benjamin Wulschner auch Dritter, was weitere 10 Prozent aus dem Jackpot brachte.

Cometo war auch das Pferd, mit dem Benjamin Wulschner ein Youngster S-Springen gewann. Dabei ließ er Stefan Abt mit der Stute Contina G hinter sich.

In zwei S-Springen der Großen Tour kam der Pächter der Reitanlage „Pferdesportarena Schloss Wendorf“ zu vier weiteren vorderen Platzierungen. Zwei zweite Plätze gab es auf Cassidy M und Coeur de Canturo. Jeweils Vierter wurde der 27-Jährige auf Lorent P.M.S. und seinem Championatspferd Bangkok Girl PP.

Vier erste Plätze holte sich Benjamin Wulschner in den Springen der Mittleren Tour. Dabei siegte er zweimal auf seinem eigenen siebenjährigen Wallach Le Petit Louis und zwei weitere Male auf dem gleichaltrigen Esteban Baita. In diesen Springen konnte sich auch seine Schülerin Johanna Elisa Klare vom Reitclub Passin mit der achtjährigen Stute Zigeunerin an zweiter und fünfter Stelle platzieren.

Weitere zwei Siege holte sich Benjamin Wulschner in den Prüfungen für junge Pferde. Mit der fünfjährigen Stute Jumpy gewann er mit Wertnoten von 8,1 und 8,2 eine Springpferdeprüfung Klasse A, sowie eine der Klasse L und ritt ein weiteres Mal mit Jumpy ins Preisgeld.

Zwei zweite Plätze gab es auf dem sechsjährigen Lorant P.M.S. und dem fünfjährigen Catokis Cannan, mit dem er ebenfalls ein weiteres Mal auf die Ehrenrunde ging. „Ich komme schon mehrere Jahre nach Kreuth. Man kann hier auch am Ende eines Jahres noch viele Pferde unterschiedlichsten Alters reiten. Als Ausbilder junger Pferde ist das ganz wesentlich für mich. 2016 konnte ich immerhin 54 verschiedene Pferde zu Erfolgen reiten. Soviel wie kein anderer Reiter in M-V. Das freut meine Pferdebesitzer, die mir ihre Pferde zur Ausbildung und Turniervorstellung zur Verfügung stellen“, erklärt Benjamin Wulschner die weite Reise nach Bayern.