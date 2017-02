Handball : SSV gewinnt Schlüsselspiel

1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

Großes Aufatmen beim Schwaaner SV. Der Handball-MV-Ligist setzte sich gestern Nachmittag im Kellerduell beim Tabellenletzten, SV Matzlow-Garwitz, mit 21:17 (10:11) durch und sendete somit ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. „Wir sind natürlich enorm erleichtert“, sagt SSV-Trainer Detlef Lankowski, der in diesem „Schlüsselspiel“ einen starken Kader zur Verfügung hatte. „Die Jungs wussten, worum es geht. Dementsprechend waren wir diesmal aufgestellt“, sagt Lankowski. Solch ein „Luxusproblem“ hätte der Trainer gerne jede Woche. „Das wäre toll, dann hätte ich wohl weniger Sorgenfalten“, scherzt der SSV-Coach.

Zum Lachen war ihm aber am Anfang der Partie eher weniger zu Mute. „Wir hatten zu Beginn Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden“, erklärt Lankowski. Ehe sich die Schwaaner versahen, lagen sie mit 0:4 hinten. Sie kämpften sich aber peu à peu zurück und glichen beim 7:7 erstmals aus. Bis zur Halbzeit (10:11) und kurz danach musste sich der SSV aber noch mit der Aufholjagd begnügen, ehe er beim 15:14 erstmals in Führung ging (45.). Diese bauten die Gäste dann kontinuierlich aus. Am Ende stand ein 21:17 zu Buche, das Detlef Lankowski vor allem der sehr guten Deckungsarbeit seiner Mannschaft zu Grunde legt.

Während für Matzlow-Garwitz nun allmählich die Lichter im Abstiegskampf ausgehen, erhöhte der Schwaaner SV den Druck auf die vor ihm platzierten Teams. Allerdings muss der SSV aktuell noch mindestens drei Punkte aufholen, um überhaupt über den nächsten Schritt nachdenken zu können.

Schwaaner SV: Benjamin Humke, Andre Froriep – Marc Frank (2 Tore), Arne König (1), Reiko Schulz (2/1), Paul Kröger, Bernt Kratkey (2), Felix Elsner (6), Daniel Langberg, Christian Polkow (1), Marcel Frieser (4/2), Jean Gruszka, Sascha Stolze (3)

von Robert Grabowski

erstellt am 06.Feb.2017 | 05:00 Uhr