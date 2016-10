Reiten : Kreismeister im Nachwuchs ermittelt

1 von 1 Foto: Wego 1 von 1

Die Reithalle des Zuchthofes Makowei in Gadebusch war vor kurzem Austragungsort der Hallen-Kreismeisterschaft für Nachwuchsreiter in Nordwestmecklenburg. Mit 340 Meldungen war der Zuspruch groß und füllte die zwei Meisterschaftstage gut aus. Junge Reiter und Junioren ritten in gemeinsamen offen ausgeschriebenen Prüfungen. Die Ergebnisse der Reiter des Landkreises Nordwestmecklenburg wurden nach Altersklassen getrennt aus den Prüfungen herausgefiltert. Meistertitel gab es in der Führzügelklasse, im Einfachen Reitwettbewerb, im Springreiterwettbewerb, in der Dressur und im Springen Klasse E, in beiden Disziplinen der Klasse A (Dressur nach Junioren und Junge Reiter getrennt), sowie auf A/L-Niveau im Springen für Junge Reiter.

Die neun Kreismeistertitel gingen bei den Junioren an Inga-Marie Göllnitz (RSV Zierow) mit dem Pony Flair (Führzügelklasse), Jasper Rieck (PSV Boltenhagen) mit Prinzessin Noana (Reiterwettbewerb), Pilvi Franz (PSV Boltenhagen) mit Birkenblüte (Dressur-Wettbewerb), Jette Berndt (RV Gadebusch) mit Comtass (Springreiter-Wettbewerb), Lena Martinek (RV Reitstall Klein Warin) mit Corelli (Springen Klasse E), Paula Fatteicher (RSC Neuendorf) mit Undercover Lady (Springen Klasse A), Niklas Rieck (RV Carolinenhof/Pogez) mit Donsagio (Dressur Klasse A). Bei den Jungen Reitern wurde in der Dressur Denise Weigel (RV Carolinenhof/Pogez) mit Hidalgo Hallen-Kreismeister und im Springen Lara Schollmeyer (RFV Rehna) mit Chico.





