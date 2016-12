Volleyball : Volleyballer haben wieder eine U18

1 von 1 Foto: Heike Grevsmühl 1 von 1

Auch in dieser Saison ist der Rehnaer Sportverein in fast allen Altersklassen bei den Wettkämpfen des Volleyballverbandes unseres Bundeslandes vertreten – nur in der jüngsten (U12) gibt es (noch) keine Mannschaft. Alle Teams sind inzwischen in die Saison gestartet, nachdem Ende November mit der U13 und U16 die letzten Altersklassen ihre ersten Pokalwettkämpfe absolvierten. Bisherige RSV-Bilanz: 2. Plätze für die U13, U14 und U16 (alle hinter Schweriner SC I) und ein 5. Platz für das U18-Team.

Wobei die Ältesten die schwierigsten Wettkämpfe zu bestehen hatten, denn in dieser Altersklasse sind acht Teams aus immerhin sieben Vereinen am Start, die teilweise auch im Männer-Spielbetrieb des Volleyballverbandes MV mitspielen. Der RSV nimmt in dieser Saison nach vier Jahren Abstinenz erstmals wieder in dieser Altersklasse an den Wettkämpfen teil und für alle Jungen gilt es, in den ersten Pokalrunden Spielerfahrung zu sammeln. Schließlich unterscheidet sich jetzt nur noch die Netzhöhe (2,35m) vom Männerspielbetrieb, ansonsten wird fast genauso geschmettert und geblockt wie bei den Erwachsenen. Die Rehnaer haben im Training die neuen Anforderungen wie 1:5-Läufersystem (nur 1 Zuspieler), Doppelblock sowie Schnell- und Hinterfeldangriffe fleißig geübt. Auch der Einsatz des Liberos, eines ausschließlichen Abwehrspielers, ist nun möglich und wird schon fast wie bei den „alten“ praktiziert.

Davon können sich Zuschauer am Sonnabend selbst überzeugen, wenn die U18-Volleyballer gegen Schweriner, Greifswalder, Wismarer, Warnemünder, Pampower und Rostocker Teams aufschlagen und um Satzsiege kämpfen.

Auch am Sonntag steht die Rehnaer Sporthalle ganz im Zeichen des Volleyballsportes. Dann sind die jüngsten Rehnaer der U13 Gastgeber der Landespokal-Hauptrunde. Hier sind mehrere Mannschaften des Schweriner SC sowie die HSG Uni Greifswald Gegner des RSV. An der geringen Zahl der teilnehmenden Vereine ist ersichtlich, wie schwer es vielen Vereinen fällt, Jungen im Alter von 10-11 Jahren das Volleyballspielen beizubringen. Dass das den Rehnaer Trainerinnen Heike Grevsmühl und Manuela Göbl doch ganz gut gelingt, können die Zuschauer am Sonntag in der Rehnaer Halle sehen. Turnierbeginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr, Zuschauer sind natürlich herzlich Willkommen.



von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 07.Dez.2016 | 23:54 Uhr

