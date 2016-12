Plauer SV Handball : Aufholjagd wurde belohnt

1 von 1 Foto: Silke Lemcke 1 von 1

Die Plauer Verbandsliga-Handballer machten sich mit dem 30:28-Sieg gegen die HSG Uni Rostock im letzten Punktspiel des Jahres ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Das Team setzte sich in einer spannenden Partie nach einem 12:17-Halbzeitrückstand mit einer grandiosen Aufholjagd durch, festigten den vierten Tabellenplatz und halten damit den Anschluss zur Tabellenspitze. Das Hinspiel in der Hansestadt konnte übrigens auch erst nach einer späten Aufholjagd zum Positiven gewendet werden (29:27).

Die Rostocker reisten mit nur acht Spielern an, die aber nicht zu unterschätzen waren. So gelang den Gästen auch der deutlich bessere Start. Schon früh zogen die Rostocker etwas davon (3:6, 4:9) und trafen vor allem aus dem Rückraum. Die Gastgeber vergaben gute Chancen zu leichtfertig und auch teils auch unglücklich durch Pfosten- und Lattentreffer. Mitte der ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einem ebenbürtiger Schlagabtausch (8:11 und 10:13). Doch die letzten Minuten vor der Pause gehörten wieder der HSG, die sich aufgrund einer Plauer Schwächephase deutlich zum 10:17 absetzen konnte. Beim Stand von 12:17 ging es in die Halbzeit und es gab eine Menge Redebedarf.

Das geplante Comeback in der zweiten Hälfte gelang den Plauern allerdings nur mäßig (15:20, 17:21, 18:22) Dann hatten die PSV-Männer auch Dank des dazugestoßenen Dennis Futterlieb einen kurzen Lauf und verkürzten auf 20:22. Die Rostocker hatten aber eine Antwort parat und setzten sich erneut ab (20:24, 22:27). Es waren noch zehn Minuten zu spielen und die Plauer Aufholjagd begann. Angepeitscht vom Plauer Publikum kämpfte sich der PSV aus einer stark agierenden Abwehr ein Tor nach dem anderen heran (24:27, 26:28). In der 58. Minute hieß es 28:28. Die Gäste fanden keine Mittel mehr zum Torerfolg. In der 59. Minute gelang den Plauern der Führungstreffer und schließlich das 30:28. Die PSV Männer hatten damit allen Grund auf der anschließenden Weihnachtsfeier ausgelassen zu feiern.

Die Männer bedanken sich bei den zahlreich Zuschauern und bei den Schiedsrichtern der Partie, die diese ersatzweise gut geleitet haben, da die Offiziellen vom Handball-Landesverband nicht angereist waren. Ein Dank geht auch an Dennis Futterlieb und Burghart Schulz für das Erlegen und Zubereiten des Wildschweines. Das nächste Heimspiel findet am 14. Januar 2017 gegen Hagenow statt.



Plauer SV: Zabel, Grabow (Tor), Günther 1, Starke 1, Schmidt 2, Madaus 5, Lenk 7, Humboldt, Kinzilo 1, Marschke 8, Futterlieb 5, Steppeling, Reu, Albrecht; 7m: Plau 3/4, Uni Rostock 2/3; 2-Min.: Plau 1, Uni Rostock 8; Zuschauer: 220





12.Dez.2016