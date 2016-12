Tischtennis : Achtbar geschlagen

1 von 1 Foto: Walter Meinck 1 von 1

Zum Jahresabschluss feierte der SV Traktor Kuhs/Kritzkow in der 1. Tischtennis-Kreisklasse gegen den FSV Rühn V einen 10:3-Erfolg. Gegen nicht in Bestbesetzung antretende Rühner hatten die Gastgeber wenig Mühe, um sich durchzusetzen. Zwar fand Axel Tolksdorf für die Traktormänner gegen den Topspinspieler Ulrich Dreier keine Mittel und unterlag mit 0:3 zum 3:1, aber die Kuhser waren dadurch nicht aufzuhalten. Beim 6:1 kamen die Gäste durch Eckhard Krüger zum zweiten Punktgewinn und beim Spielstand von 7:2 musste sich Jörg Schnittke mit 2:3 gegen Jonas Vook geschlagen geben. Aber mehr ging nicht. Detlef Pohl, Volker Lüdeking und Axel Tolksdorf konnten sich gegen die Rühner Ulrich Dreier, Jürgen Ueckert und Jonas Vook durchsetzen und stellten damit das Endergebnis von 10:3 her. Die Kuhs/Kritzkower waren sehr ballsicher, ihr klarer Sieg war völlig verdient. Neben Volker Lüdeking konnte vor allem auch Detlef Pohl überzeugen.

Der SV Aufbau Liessow/Diekhof III musste sich dem TTV Teterow I mit 6:10 geschlagen geben. Der SV Aufbau Liessow/Diekhof schlug sich achtbar, war aber spieltechnisch nicht ausgeglichen genug besetzt, um in diesem Spiel auch punkten zu können. Hinzu kam, dass Detlef Tessin, eine der Stützen der Mannschaft, einen rabenschwarzen Tag hatte und nur im Doppel mit Uwe Dettmann zu einem Punktgewinn kam. Trotzdem konnten die Gastgeber das Spiel bis zum 5:6 völlig offen gestalten, was sie vor allem auch Uwe Dettmann zu verdanken hatten, der bis zu diesem Spielstand schon zu zwei Siegen kam. So gewann er unter anderem gegen die Teterower Nummer Eins, Thomas Kroll. Aber viel mehr ging nicht, nun hatten die Teterower ihren Rhythmus gefunden. Zwar konnte sich Walter Meinck beim inzwischen schon 5:9 durchsetzen und zum 6:9 verkürzen, aber das war es dann auch. Hartmut Gütschow unterlag Thomas Kroll zum Endstand von jetzt 6:10.

In der zweiten Kreisklasse fertigte der Güstrower SC II den Schwaaner SV II mit 10:2 ab. Nach einem zwischenzeitlichen 3:1 gewannen die Güstrower sechs Spiele in Folge zum 9:1. Bei diesem Spielstand musste Rainer Pohl gegen den spielstärksten Schwaaner, Daniel Strand, an die Platte und unterlag, obwohl schon 2:0 führend, noch mit 2:3. Den noch fehlenden Punkt zum 10:2 gewann dann anschließend Werner Timm mit einem klaren 3:0 gegen Luisa Bock.

SV Traktor Kuhs/Kritzkow: Lüdeking (3,5), Tolksdorf (1,5;-2), Pohl (3,5) Schnittke (1;-1), Pilkuhn (0,5)

SV Aufbau Liessow/Diekhof III: Meinck (3;-1,5), Tessin (0,5;-3), Dettmann: (2,5, -1), Gütschow (-4,5)

Güstrower SC II: Timm (3,5), Lange (1,5;-1), Pohl (2,5;-1), Szepanski (2,5)