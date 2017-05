Final-Four steht in Güstrow bevor

Die aktuellen Sport-Termine in der Region am Wochenende (soweit gemeldet/Änderungen vorbehalten):



Handball-Landespokal

Sonntag 9.30 Uhr: SV Crivitz – SG Uni Greifswald/Loitz (Frauen), 11 Uhr: Schwaaner SV – Ribnitzer HV (Männer), 12.30 Uhr: SV Warnemünde – SV Grün-Weiß Schwerin II, 14 Uhr: Stralsunder HV II – SV Mecklenburg Schwerin II (Männer, 16 Uhr: Finale Frauen, 18 Uhr: Finale Männer (alle Spiele in der Sport- und Kongresshalle Güstrow)



Fußball-Verbandsliga

Herren, heute 18.30 Uhr: Güstrower SC – FSV Einheit Ueckermünde (Jahnstadion)

Frauen, Sonntag 10 Uhr: Greifswalder FC – Güstrower SC



Fußball-Landesliga

Herren, Sonnabend 14 Uhr: SV Warnemünde – Laager SV, Sonntag 14 Uhr: VfL Bergen – Bölkower SV

C-Junioren, Sonntag 9.30 Uhr: Güstrower SC – Grimmener SV



Fußball-Landesklasse

Herren, Sonnabend 13 Uhr: Güstrower SC II – SG Carlow (Jahnstadion)



Fußball-Kreisoberliga

Herren, Sonnabend 11.30 Uhr: Rostocker FC III – KSG Lalendorf/Wattmannshagen, 14 Uhr: VfB Traktor Hohen Sprenz – Union Sanitz, Sonntag 12 Uhr: PSV Rostock II – Bölkower SV II, 14 Uhr: SV Eintracht Groß-Wokern – FSV Krakow am See

Alt-Herren Ü35, heute 18.30 Uhr: FSV Krakow am See – Güstrower SC, VfB Traktor Hohen Sprenz – SV Pastow, Sonntag 10 Uhr: SV 90 Lohmen – Bölkower SV

C-Junioren, Sonnabend 9 Uhr: Doberaner FC – Güstrower SC II



Fußball-Kreisliga

Herren, Sonntag 10 Uhr: TSV Einheit Tessin II – LSG Lüssow, 14 Uhr: Güstrower SC III – LSV Zernin, TSV Langhagen/Kuchelmiß – Laager SV II, SV Behren-Lübchin – SV 90 Lohmen, SV Aufbau Liessow/Diekhof – FSV Dummerstorf II

E-Junioren, Sonnabend 11 Uhr: SG Bützow/Rühn – Güstrower SC, Sonntag 14 Uhr: PSV Rostock II – Güstrower SC II



Fußball-Kreisklasse

D-Junioren, Sonntag 10 Uhr: Güstrower SC III – SG Groß-Wokern/Lalendorf II, Bölkower SV – SG Jördenstorf/Thürkow, Laager SV – SV Reinshagen

F-Junioren, heute 17.15 Uhr: Bölkower SV – Güstrower SC III



Fußball-Freizeitliga

Herren, heute 19 Uhr: Güstrower SC – Werle-Kassow, Wiendorfer SV – KSV Zepelin, Groß Schwiesow – FreizeitKicker Kuhs, Freizeit Kickerz Barlachstadt Güstrow – Schwaaner Eintracht, Traktor Tarnow – Schwaaner SV, LSV Traktor Wahrstorf – Bölkower SV Freizeit



Faustball

Am Sonnabend beginnt die Männermannschaft des Güstrower SC 09 mit ihren Punktspielen in der 2. Faustball-Bundesliga. In der vergangenen Saison hatten die Güstrower nur mit Mühe die Klasse halten können. Das muss auch in diesem Jahr die Zielstellung sein. Eine wichtige Ergänzung im Vergleich zum Vorjahr bilden einige Jugendspieler, die sich bei den Männern bewähren sollen und vielleicht auch schon ihren Beitrag für den Klassenerhalt leisten können.

Der GSC hat am Sonnabend einen Heimspieltag im Niklotstadion. Gäste sind der VfK Berlin II, die SG Stern Kaulsdorf und der TSV Gnutz. Zunächst wird der GSC auf den TSV Gnutz treffen. In seinem zweiten Spiel des Tages hat der GSC die Kaulsdorfer zum Gegner und nimmt dabei nur eine Außenseiterrolle ein. Der Spieltag beginnt um 13 Uhr mit der Partie VfK Berlin II gegen Stern Kaulsdorf.

von Robert Grabowski

erstellt am 05.Mai.2017 | 05:01 Uhr