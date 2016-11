Handball : GHV beendet Durststrecke

1 von 1 1 von 1

Nach einer längeren Durststrecke feierten die Handball-Männer des Güstrower HV in der MV-Liga mal wieder einen Sieg. Beim Schlusslicht, Schwaaner SV, stand nach 60 Spielminuten ein ungefährdeter 25:14-Erfolg zu Buche.

Nach dem Anpfiff begann eine kleine Phase des ersten Abtastens, bevor die Güstrower ihrer Arbeit, dem Werfen von Toren, nachgingen. Dies machten sie recht passabel. Nach 15 Spielminuten lagen die Gäste mit 5:0 in Führung. Selbst mit dem Heimpublikum im Rücken taten sich die Hausherren sehr schwer, die Abwehrreihe der Gäste stand sicher. Die Güstrower nutzten jede sich bietende Lücke, um den Ball im Schwaaner Kasten zu versenken. Bis zum Pausenpfiff verschafften sie sich so einen schon ansehnlichen Vorsprung und gingen beim 4:11 in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff spielten die Barlachstädter weiter frei auf und konnten positiv abschließen. Der Schwaaner SV kam in Hälfte zwei leicht besser ins Spiel. Doch über die Stationen 5:13, 6:15 und 8:18 wurde ihm immer bewusster, dass der Rückstand nicht mehr aufzuholen war. Schwaan versuchte das taktisch saubere Spiel der Gäste durch eine etwas schärfere Spielweise zu unterbrechen, was aber nicht gelang. Konsequenz waren vermehrte Zeitstrafen durch die sicher agierenden Unparteiischen, was den Güstrowern weitere Lücken in der Schwaaner Abwehr bescherte. Durch das erspielte sichere Polster ergaben sich für die GHV-Trainer Möglichkeiten, durch den Einsatz weiterer Spieler die Spielzüge unter Wettkampfbedingungen zu verinnerlichen und auch den unterstützenden Spielern aus der Zweiten ihre Einsatzzeiten in der höheren Liga zu ermöglichen. Sie dankten es mit weiteren Toren zu Gunsten des GHV. Nach 60 Minuten freuten sich die GHV-Männer über einen 25:14-Sieg und nahmen nicht ohne Stolz den Applaus der mitgereisten Güstrower Fans entgegen.

Güstrower HV: Max Godow, Oliver Mayer – Thilo Severin (2), Thomas Kahl (2), Marcel Tiedemann (1), Michael Köhler (3), Dorian Froriep (2), Felix Meyer, Paul Golatowski (3), Christoph Götze (1), Philipp Glöde, Tim Dethloff (11), Sebastian von Weiss