GSC-Frauen zufrieden in die Weihnachtspause

In der 2. Faustball-Bundesliga absolvierten die Frauen des GSC einen Auswärtsspieltag in Schleswig-Holstein. In Bad Bramstedt traf die Mannschaft auf Gastgeber TSV Wiemersdorf 3:1 (8:11, 11:4, 12:10, 13:11) und den VfK Berlin 0:3 (6:11, 5:11, 6:11).

Bevor es im zweiten Spiel des Tages zwischen dem GSC und dem VfK Berlin zum Spitzenspiel der 2. Liga kam, mussten sich die Güstrower zunächst gegen Gastgeber Wiemersdorf behaupten. Beim GSC lief es im ersten Satz nicht so ganz rund und das reichte Wiemersdorf zu einem 11:8-Satzgewinn. Dann aber kam der GSC in Fahrt und beherrschte das Geschehen. Satz 2 endete 11:4 für Güstrow. Die Spielzüge wurden sehr gut aufgebaut und abgeschlossen. Die Abwehr stand sicher. Das gelang dann in den folgenden Sätzen nicht mehr. Güstrow hatte alle Mühe, die Sätze mit 12:10 und 13:11 durchzubringen. Andererseits wurden mit dem 3:1-Gesamterfolg die nächsten beiden Punkte gesichert.

Das Spitzenspiel GSC gegen den VfK Berlin verlief dann recht einseitig. Die Berlinerinnen griffen druckvoll und variabel an und das bei einer sehr geringen Eigenfehlerquote. Dieses Niveau erreicht der GSC aktuell nicht. Das 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) für den VfK deutet auf eine klare Überlegenheit hin, die es rein spielerisch aber nicht war. Aber es gab im Güstrower Spiel einfach zu viele Ecken und Kanten, die einen Erfolg gegen den VfK nicht möglich machen.

Trotzdem kann der GSC mit Tabellenplatz zwei zufrieden in die Weihnachtspause gehen.

Güstrower SC: Katharina Karasz, Antje Trautz, Diana Freiknecht, Svenja Riebe, Kathleen Ohloff

