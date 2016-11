Handball : Schlitterpartie am Sund

In der Handball-MV-Liga wurden die Männer des Güstrower HV nach der vierten Saisonniederlage beim Stralsunder HV II auf den neunten Tabellenplatz durchgereicht.

In der Spielstätte des Stralsunder HV II besteht ein absolutes Haftmittelverbot, eine für die Güstrower Männer ansonsten ungewohnte Bedingung. Auch ansonsten waren die örtlichen Bedingungen gewöhnungsbedürftig, die Halle war sehr rutschig. Wurfgewaltig starteten die Hausherren den Torreigen und legten mit 2:0 vor. Per verwandelten Strafwurf verbuchten dann auch die Barlachstädter ihren ersten Treffer. Der Gastgeber dominierte weiter das Spielgeschehen und setzte sich mit 4:1 ab. Doch Aufgeben und dem Gegner kampflos das Feld überlassen kam für die Güstrower nicht in Frage. Die Aufholjagd begann. Tor um Tor holten die Barlachstädter auf und Torwart Olli Mayer vernagelte sprichwörtlich das Tor. Beim 4:4 war der Ausgleich geschafft, alles war offen. SHV-Trainer Dau stellte seine Mannschaft um und in Folge setzten sich die Sundstädter wieder mit zwei Toren ab. Die Gäste liefen bis zur Pause diesem Rückstand hinterher und verabschiedeten sich beim 9:7 in die Kabine.

Hälfte Zwei gestaltete sich dann nicht anders. Immer wieder konnten die Hausherren erfolgreich einnetzen, die Gäste haderten mit den örtlichen Bedingungen. Es fehlte nicht nur das gewohnte Haftmittel, sondern auch eine gewaltige Portion Glück, denn beide Torhüter des SHV erledigten ihre Arbeit mehr als ordentlich. Auf eine Niederlage hatten sich die Güstrower schon eingestellt, diese ist jedoch mit 22:15 etwas zu hoch ausgefallen. Die Stralsunder kennen halt ihre Halle und hatten als Favorit den Sieg verdient.

Nun heißt es für den Güstrower HV, Kopf hoch und sich mit voller Kraft auf das Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den HC Empor Rostock II zu konzentrieren.

Güstrower HV: Oliver Mayer – Thomas Kahl, Michael Köhler (2 Tore), Dorian Froriep (4), Felix Meyer (1), Matthias Kahl (1), Paul Golatowski, André Regge (3), Tim Dethloff (4)











