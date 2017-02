tischtennis : An Barther Tischen ordentlich zugeschlagen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mit einer so reichen Ausbeute hatten die Tischtennisspieler des Hagenower SV selbst nicht gerechnet. Von den in Barth ausgetragenen Landesmeisterschaften der Senioren brachten die sechs HSV-Starter neun Medaillen mit nach Hause. Besonders erfolgreich waren Antje Audörsch (Altersklasse/AK40) und Ulrich Kraft (AK65). Audörsch spielte sich in ihrer stark besetzten Einzelkonkurrenz bis ins Finale, wo sie sich der Rostockerin Ute Dudek denkbar knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Im Doppel passte wirklich alles. Da sicherte sie sich mit Andrea Neumann (SC Parchim) den Titel. Bronze im Mixed an der Seite ihres Vereinskollegen Frank Jost komplettierte die Medaillenpalette. Kraft wurde sogar zweimal mit Gold ausgezeichnet.

von Thomas Willmann

erstellt am 02.Feb.2017 | 23:00 Uhr

