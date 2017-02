handball : Das war’s dann mit Platz drei

1 von 1 Foto: tsg/Archiv 1 von 1

Um sich die Chance auf den dritten Tabellenplatz zu erhalten, mussten die Verbandsliga-Handballer des Wittenburger SV das Verfolgerduell gegen den Plauer SV unbedingt gewinnen. Das gelang ihnen nicht. Nach der 27:31-Heimniederlage geht es jetzt in erster Linie darum, in den verbleibenden drei Spielen Platz vier zu behaupten. Die Plauer dagegen mischen weiter ganz vorne mit. Das Spiel in der Wittenburger Mehrzweckhalle hatte es in sich. Mannschaften und Fans gingen in packenden 60 Minuten durch ein Wechselbad der Gefühle.

von Thomas Willmann

erstellt am 08.Feb.2017 | 23:00 Uhr

