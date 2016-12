freizeitsport : Die Eisbader sind wieder los

1 von 1 Foto: nien 1 von 1

Sie werden das neue Jahr auch diesmal wieder auf ihre Art begrüßen, die Eisbader vom Schaalsee. Was vor elf Jahren aus reiner Gaudi entstand, möchte der harte Kern inzwischen nicht mehr missen. Wenn am 1. Januar, um 12 Uhr, in der Zarrentiner Badeanstalt als Startsignal eine Rakete in den Himmel steigt, wagen längst nicht mehr nur die Anhänger der ersten Stunde den Sprung ins kalte Nass.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Freitagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 22.Dez.2016 | 23:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen