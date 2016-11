ringen : Im Vogtland geht’s um „big points“

1 von 1 Foto: rvl 1 von 1

In der 2. Ringer-Bundesliga Nord bricht die heiße Phase in der Meisterschaft an. Vier Kampftage sind noch zu absolvieren. Hinter Spitzenreiter RSV Rotation Greiz, der angesichts einens Vier-Punkte-Vorsprungs allerbeste Chancen auf den Staffelsieg hat, ist im Kampf um die weiteren Medaillen alles offen. Da zählt jeder Punkt. Und so steckt in dem morgigen Auftritt des RV Lübtheen (3./20:8-Punkte) beim direkten Konkurrenten ASV Germania Markneukirchen (4./20:8) eine Menge Brisanz.

Den vollständigen Text lesen Sie auf der Freitagsseite der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 24.Nov.2016 | 23:00 Uhr

