Motorsport : In der Heide sind die Quads los

Inzwischen ist es amtlich: In der Vellahner Heide wird auch in diesem Jahr ein Hauch von internationalem Flair herrschen. Der Motorsportclub Vellahn hat den Zuschlag für die zweite Runde der European Motocross Championchips (EMX) Quad 2017 bekommen. Am 24. und 25. Juni gibt es damit hierzulande Motocross der absoluten Spitzenklasse live zu erleben.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Dienstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 06.Feb.2017 | 23:00 Uhr

