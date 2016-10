handball : Jetzt hat es auch die TSG erwischt

1 von 1 Foto: olaf Thielke 1 von 1

In erster Linie war es einer nur als katastrophal einzustufenden Chancenverwertung zuzuschreiben, dass sich die Verbandsliga-Handballer der TSG Wittenburg in heimischer Halle dem VfL Neukloster deutlich mit 19:26 geschlagen geben mussten und damit ihre erste Saisonniederlage kassierten. Dabei hatten sich die Wittenburger so viel vorgenommen. Sie wollten ihren bis dato guten Lauf nutzen, um endlich den Bock umzustoßen, nachdem sie alle bisherigen vier Verbandsligaduelle gegen Neukloster verloren hatten. Umso enttäuschender stellte sich der Spielverlauf dar.

von Thomas Willmann

erstellt am 12.Okt.2016 | 23:00 Uhr

