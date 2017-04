volleyballer : „Knallfrösche“ schmettern sich erneut zur Nummer eins

vergrößern 1 von 1 Foto: andrea groth 1 von 1

Der Wanderpokal geht für ein weiteres Jahr in die Bundeshauptstadt. Bei den Offenen Hagenower Stadtmeisterschaften im Mixedvolleyball konnten die „Knallfrösche Deluxe“ ihren Titel erfolgreich verteidigen. Die Berliner traten in der Otto-Ibs-Halle in nahezu identischer Besetzung wie im Vorjahr an und waren damit nach Einschätzung der Organisatoren eigentlich zu stark für das vorgegebene, im Hobbybereich angesiedelte Leistungsniveau.

von Thomas Willmann

erstellt am 26.Apr.2017 | 23:00 Uhr