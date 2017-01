Die Kegler des SSV Kritzmow stehen als Landesliga-Aufsteiger fest. Ein zweiter Platz am vorletzten Spieltag hinter Gut Holz Rostock II reichte dem Verbandsliga-Tabellenführer, um vorzeitig alles klar zu machen. Das Turnier in Bützow zeigte auch, dass der SG Lübtheen/Alt Jabel I in dieser Saison der letzte Schritt fehlt, um ganz vorne mitzumischen. Es läuft wohl auf den Bronzerang hinaus.

von Thomas Willmann

erstellt am 30.Jan.2017 | 23:00 Uhr

