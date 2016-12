handball : So darf es gerne weiter gehen

vergrößern 1 von 2 Foto: thomas Willmann 1 von 2

Was lange währt… Die Verbandsliga-Handballer konnten im vorletzten Spiel des Jahres den Bock umstoßen und mit dem 28:23 gegen den SV Crivitz ihren zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen. Gleichzeitig schoben sie sich in der Tabelle an den Crivitzern vorbei auf den achten Platz vor. Die Hagenower schafften es in diesem Spiel endlich einmal, ohne längere Schwächephase auszukommen. Die Deckung präsentierte sich als geschlossene Einheit, mit Mathias Thiel und dem von den Senioren „ausgeliehenen“ Mirko Becker als gutem Torwart-Duo dahinter.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Donnerstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 14.Dez.2016 | 23:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen