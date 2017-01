Leichtathletik : Starkes Trio liefert ein tolles Rennen ab

vergrößern 1 von 2 Foto: jens herklotz 1 von 2

Im Neubrandenburger Jahnsportforum herrschte am Wochenende Hochbetrieb. Die MV-Leichtathleten setzten mit einer zweitägigen Veranstaltung die Serie ihrer Hallenlandesmeisterschaften fort. Am Sonnabend ging es in den Altersklassen U14, U18 und Männer/Frauen um Titel und Medaillen. Für eine der herausragenden Leistungen sorgte Owe Fischer-Breiholz. Der junge Hagenower (M13) stellte über die 800 m mit seiner Siegerzeit von 2:18,13 min. einen Bahnrekord auf.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Mittwochausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 24.Jan.2017 | 23:00 Uhr