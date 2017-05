pferdesport : Es geht wieder um Titel

vergrößern 1 von 1 Foto: wego/Archiv 1 von 1

Auf dem Turnierplatz in Eldena herrscht einmal im Jahr Hochbetrieb. Am Wochenende ist es wieder so weit: Der RFV Eldena richtet sein traditionelles Dressur- und Springturnier aus. Die Resonanz kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen. 150 Reiter haben gemeldet, bringen 340 Pferde an den Start. Die 21 Prüfungen reichen vom Anfängerniveau bis hin zur mittelschweren Klasse und sind zum Teil mit 50 Nennungen maximal besetzt.

von Thomas Willmann

erstellt am 04.Mai.2017 | 23:00 Uhr