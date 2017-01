tischtennis : Kreisklasse bleibt in Ludwigsluster Hand

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

In die Tischtennis-Kreisklassen ist vor dieser Saison Bewegung geraten. Die „West“-Staffel hat sich aufgelöst. Als einziger verbliebener „Mohikaner“ mischt der TSV Empor Zarrentin jetzt in der II. Kreisklasse „Ost“ mit. Die von Staffelleiter Jürgen Beckmann für die erste Halbserie erstellte Statistik macht deutlich, dass in der I. Kreisklasse alles seinen „gewohnten Gang“ zu gehen scheint.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Dienstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 23.Jan.2017 | 23:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen