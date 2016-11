Radball : Lüblower spielen sich bis ins Finale

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der Große Preis von Mecklenburg geht in diesem Jahr an die Zweitliga-Radballer vom KSC Leipzig. Domenik Espen und Tom Herrmann setzten sich in der Wöbbeliner Sporthalle im Finale klar mit 7:1 gegen Danny Bennühr und André Cranz durch. Aber auch dieser zweite Platz war für die Lokalmatadoren vom gastgebenden SV Wanderlust Lüblow ein schöner Erfolg.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Donnerstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 16.Nov.2016 | 23:00 Uhr

