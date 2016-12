1. VC Parchim : Als Tabellenführer ins neue Jahr

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Volleyballerinnen des 1. VC Parchim haben mit dem 3:1-Sieg beim Oststeinbeker SV die erste Halbserie ungeschlagen beendet. Mit der Maximalpunktzahl (27) auf dem Tabellenkonto rutschen die Spielerinnen um Trainer Ingo Achtelick als Spitzenreiter der Staffel Nord ins neue Jahr. Am Sonnabend steht noch das Nachholspiel BSP Schweriner SC gegen Lübecker TS im Plan, das aber für das obere Tabellendrittel keine Auswirkungen hat, egal wie es endet.

Die Parchimer Mannschaft reiste nur mit acht Spielerinnen nach Hamburg zum OSV. Wegen der Baustelle auf der Autobahn 24 erreichten Team und Fans erst 15 Uhr die Spielhalle. So hatten die VCP-Damen nur ca. eine statt der üblichen zwei Stunden als Vorbereitungszeit. Dennoch begannen die Parchimerinnen stark und der Gastgeber nahm beim 12:9 für den VCP die erste Auszeit. Schon jetzt spürten die Gäste aber, dass der Gegner eine Klasse höher agierte, als die Warnemünderinnen im letzten Heimspiel vor zwei Wochen. Die OSV-Mädels präsentierten sich besonders in der Abwehr stark und entschärften viele Parchimer Angriffe. Der 1. VCP führte gerade mit 17:10, als sich der Mannschaftskapitän der Gastgeber am Knie verletzte und zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Antje Markert versenkte beim 25:16 den ersten Satzball. Im zweiten Durchgang ließen die Parchimerinnen Konzentration und Einstellung zum Spiel vermissen. „Ich glaube, bei uns ist jetzt kurz vor Weihnachten die Luft ein bisschen raus“, sucht VCP-Kapitän Conny Heinz nach einem Grund für die diesmal fehlende Spielfreude und den 20:25-Satzverlust.

Zum Glück stabilisierten sich die Gäste im dritten Satz, spielten bedeutend freier auf und führten schnell mit 7:4, später 12:5. Beim Stand von 18:14 wechselte Conny Heinz zur Aufschlag-Position und zog mit einer Aufgaben-Serie bis zum 24:14 durch. Einen Satzball wehrten die Gastgeberinnen noch ab, beim 25:16 war Schluss und die halbe Miete eingefahren. Der vierte Durchgang verlief wieder etwas zäher. Die Oststeinbekerinnen sorgten mit gutem Stellungsspiel für lange Ballwechsel und die Gäste agierten im Spielaufbau zu statisch. Dieser Satz zog sich über 26 Minuten hin. Letztlich gelang es dem VCP mit dem 25:22 die drei Punkte einzufahren.

Am Sonntag, dem 8. Januar, startet in Parchim die Rückrunde. Gegner ist dann GW Eimsbüttel.

1. VC Parchim: Heinz, Neupauer, Claus, Markert, Helmecke, Gau, M. Zimmermann, Piper







von Thomas Zenker

erstellt am 11.Dez.2016 | 21:38 Uhr