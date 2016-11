Schul-wettkampf in Parchim : Am Sonnabend wieder 13 Teams beim Knax-Pokal

1 von 1 1 von 1

Am Sonnabend um 9 Uhr werden Sportmoderator Horst Kaiser und Sparkassenmitarbeiterin Claudia Kampe die 17. „Knax mit, Knax nach, Knax besser!“ Staffelwettkämpfe in der Sporthalle am Fischerdamm in Parchim eröffnen. Wie im vergangenen Jahr werden 13 Mannschaften mit rund 200 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 1 bis 4 an den Start gehen. Zum dritten Mal in Folge tritt das Team der ORI-Grundschule Leezen als Titelverteidiger an. Die Teams der Adolf-Diesterweg-Schule Parchim und der Grundschule Sukow, die im vergangenen Zweiter und Dritter waren, werden es dem Titelverteidiger sicher nicht leicht machen. Beim Absolvieren der sieben Staffeln ist Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt. Die siebte Staffel wird für alle Mannschaften wieder eine Überraschung sein. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen die fleißigen Helfer der Sportjugend vom Kreissportbund Ludwigslust-Parchim. „SAMBAtucada“ sorgt für die richtige Einstimmung.



