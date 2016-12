Jugend trainiert für Olympia : FFG und Goethe Parchim für Regionalfinals qualifiziert

1 von 1 Foto: raim 1 von 1

Im Rahmen des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ fand jetzt das Kreisfinale Volleyball in Parchim statt. Während die Wettkampfklasse III der Jungen unbesetzt war und demzufolge kein Vertreter unserer Region zum Regionalfinale gemeldet werden kann, wurden in den Wettkampfklassen II der Jungen sowie IV, III und II der Mädchen die Sieger ermittelt.

Teilnehmer an diesem Wettbewerb waren die Gastgeberschulen vom Friedrich-Franz-Gymnasium (FFG) und der Goethe Schule Parchim, der KGS Sternberg, der RS Marnitz und dem Gymnasium Crivitz mit zum Teil mehreren Mannschaften. Die Parchimer Übermacht im Volleyball kam in allen Wettkampfklassen zum Tragen. Während die WK-II-Mädchen vom FFG ein leichtes Spiel hatten, erfuhren die anderen Gastgeberteams aber harte Gegenwehr. So setzten sich die Jungen vom FFG in der WK II vergleichsweise knapp vor Crivitz und Sternberg durch.

Noch enger wurde es für die Mädchen der WK III vom Parchimer Gymnasium. In einer Doppelrunde und knappen Sätzen mussten sie im ersten Spiel gegen die Goethe Schule sogar in den Tie-Break, um am Ende knapp die Nase vorn zu haben. Einen wahren Krimi auf hohem Niveau lieferten die Mädchen der WK IV ab. Dort standen sich die RS Marnitz und die Goethe Schule in einer Doppelrunde gegenüber. Während die Marnitzer Mädchen das erste Spiel mit zwei knappen Gewinnsätzen (25:23, 25:23) für sich entschieden, schlugen die Goethe Mädchen im zweiten zurück und gewannen mit 25:22 und 25:19. Glücklicher Sieger zweier gleich starker Mannschaften waren die Goethe-Mädchen.

Die qualifizierten Mannschaften treten in den Regionalfinals in Grevesmühlen (WK II, WK III) am 12. Januar 2017 und in Stralendorf (WK IV) am 9. März 2017 an.





