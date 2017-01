Punktspiel in Spornitz : Handball: Matzlower Männer wollen Bock endlich umstoßen

1 von 1 Foto: thom 1 von 1

Im zweiten Heimspiel des Jahres wollen die Männer des SV Matzlow/Garwitz endlich den lang ersehnten doppelten Punktgewinn in der Handball-MV-Liga erzielen. Da das Heimspiel in der Vorwoche gegen die Stralsunder mit 19:29 Toren verloren wurde, standen in den Trainingseinheiten unter der Woche vor allem Angriffsvariationen auf dem Plan. Denn die Verletzung des etatmäßigen Rückraumspielers Kay-Niclas Niehörster war gegen die Hansestädter nicht der einzige Grund für die magere Torausbeute. Ein Punktgewinn gegen die Rostocker Youngsters (derzeit mit 7:17 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz) ist möglich. Das hat schon das Hinspiel gezeigt, als sich beide Kontrahenten mit einem 29:29-Remis trennten. Das Vorhaben „Punktgewinn“ könnte aber sehr schwer werden, da die Rostocker A-Jungs (Jugendbundesliga) und die Zweitliga-Männer spielfrei haben und so eventuell auch Spieler dieser Teams morgen ab 18.30 Uhr in Spornitz zum Einsatz kommen.

Auch das morgige Vorspiel der C-Jugend-Handballer verspricht einige Brisanz. Die Matzlower Jungs sind Tabellenführer der Bezirksliga und sie treffen auf den Zweiten Güstrower HV. Das Hinspiel gegen die Barlachstädter verloren die Gastgeber mit 22:29 Toren. Es war die einzige Saisonniederlage für Matzlow-Garwitzer. Die Motivation der MaGa-Jungs sollte stark genug sein, um den guten spielerischen Lauf fortzusetzen und mit einem Sieg die Tabellenführung auszubauen.





