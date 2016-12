volleyball : Im Angriff fehlte es am nötigen Druck

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Der Dresdner SC organisierte zum Jahresende den 15. Internationalen Striezelcup in Dippoldiswalde. Zu den 16 teilnehmenden Mannschaften zählte auch das U14-Team des 1. VC Parchim. Die Parchimerinnen fanden zu spät in die „Spur“ und mussten mit Platz 13 Vorlieb nehmen. Schon die Anreise verlief alles andere als optimal. Der Mannschaftsbus war in einen Auffahrunfall verwickelt, bei dem glücklicherweise niemandem etwas passierte.

von Thomas Willmann

erstellt am 26.Dez.2016 | 23:00 Uhr

