1. VC Parchim : Saisonauftakt in der Sporthalle am Fischerdamm

Während die Regionalliga-Volleyballerinnen des 1. VC Parchim morgen ab 18 Uhr beim SC Neubrandenburg zum zweiten Punktspiel der Serie ans Netz gehen, bestreiten die Spielerinnen der zweiten Vertretung morgen ab 10 Uhr ihr erstes Punktspielturnier in der Verbandsliga. In der Sporthalle Am Fischerdamm erwarten die Parchimerinnen den SV Einheit Ueckermünde und die HSG Uni Greifswald. Die Vorsaison schlossen die Gastgeberinnen auf dem fünften Platz hinter den Greifswalderinnen ab. Ueckermünde war Siebenter. Die VCP-Damen unterlagen damals gegen Greifswald zweimal (0:3, 2:3), gegen Ueckermünde siegten sie in beiden Partien mit 3:1 Sätzen.







von Thomas Zenker

erstellt am 13.Okt.2016 | 22:28 Uhr