Fussball : Derbysieg zum Geburtstag

Als „ein schönes Geburtstagsgeschenk der Mannschaft“, bezeichnete Torwart und Kapitän Martin Marx, der am Freitag 32 Jahre alt wurde, den verdienten 3:1 (1:1)-Heimerfolg seines FSV Veritas Wittenberge/Breese im Prignitzderby der Fußball-Landesklasse West gegen den Meyenburger SV Wacker. Und auch Veritas-Coach Christian Krause stimmte nach Spielschluss in die Lobeshymnen auf sein Team ein: „Die Mannschaft hat ein starkes Spiel abgeliefert, die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt und völlig verdient gewonnen.“

Und so blieben auch die Serien beider Teams nach dem vorletzten Hinrunden-Spieltag bestehen. Während Veritas seit nunmehr zwölf Pflichtspielen unbesiegt ist und sich mit 31 Punkten hinter Wittstock (35) auf Tabellenplatz zwei verbesserte, baute der MSV seine Negativbilanz auf sieben Partien in Folge ohne Sieg aus und bleibt mit 24 Zählern Sechster.

Vor rund 150 Zuschauern im Wittenberger Thälmann-Stadion übernahmen die Grün-Roten sofort die Spielkontrolle. Schon nach vier Minuten lag der Ball im MSV-Tor, doch das Schiedsrichtergespann hatte beim Kopfball von Benjamin Kampehl eine Abseitsposition gesehen. Die stark ersatzgeschwächt und ohne Ersatzspieler angereisten Gäste standen dagegen tief und lauerten auf Konter. Als dann aber Wackers Jan Eßmann, der diesmal in der Abwehr agierte, in der 20. Minute den Ball unglücklich mit der Hand im Strafraum berührte und Schiri Graeske auf Strafstoß entschied, ließ sich Alex Helzel die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:0. In der 33. Minute kratzte MSV-Keeper Sandro van Üm einen Kopfball von Sebastian Metschulat aus dem Winkel.

Wie aus dem Nichts fiel in der 38. Minute der Ausgleich. Wackers Marcus Krüger kam nach einem missglückten Abwehrversuch der FSV-Hintermannschaft an den Ball und drosch diesen fulminant und unhaltbar für Marx zum 1:1-Pausenstand unter die Latte.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff demonstrierten die Gastgeber dann einmal mehr ihr spielerisches Potenzial. Sebastian Metschulat bediente Helzel und der steckte den Ball auf Hans Mischlewski durch. Der Neuzugang, nach mehrwöchiger Verletzungs- und Krankheitspause erstmals wieder mit dabei, versenkte die Kugel trocken zum 2:1 ins kurze Eck. „Hans hat eine starke Partie gemacht, vorn viel gearbeitet. Den hatte Meyenburg nicht auf den Zettel“, freute sich Christian Krause über den gelungen Schachzug. In der 63. Minute kam dann auch Kampehl zu seinem Tor. Nach einem Freistoß von Tobias Bober schraubte sich der Abwehrchef der Grün-Roten am höchsten und traf zum vorentscheidenden 3:1.

Danach verpassten Christoph Nitsche, dessen Kopfball nur auf der Torlatte landete (67.) und der eingewechselte Sinan Dabirifard (82.) den vierten Treffer der Gastgeber. Wacker hatte in der Schlussphase noch einige verheißungsvolle Standardsituationen. Richtig eingreifen musste Keeper Marx aber nicht mehr.

„Die Zeichen standen schon lange vor dem Spiel nicht gut für uns. Die Elf hat trotzdem ein vernünftiges Spiel abgeliefert. Ganz genau betrachtet haben wir aus dem Spiel heraus wenig zugelassen. Der geschenkte Strafstoß und ein Gegentor nach einem Standard sind symptomatisch für uns. Wir hatten selbst gute Möglichkeiten, nur im Abschluss operierten wir unglücklich“, sagte .MSV-Coach Raimund Mir nach der Partie.



von Thomas Gottschalk

erstellt am 12.Dez.2016 | 08:00 Uhr