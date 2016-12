Volleyball : Pritzwalk bleibt unbesiegt

1 von 1 Foto: Reiner Schwarz 1 von 1

In der Volleyball-Kreisliga der Herren hat der VfV Pritzwalk die erste Halbserie als einziges Team ohne Niederlage abgeschlossen. Die Mannschaft führt die Tabelle vor Blau-Weiß Perleberg I und SV Lindenberg/Vehlow an.

Wenn es läuft, dann läuft es eben: Die Revanche für die Heimniederlage in der vergangenen Saison ist geglückt. Der VfV Pritzwalk unterstrich beim 3:1 beim SV Empor/ Grün-Rot Wittenberge I seine Topform. „Wir haben es geschafft, Wittenberge zu Hause zu schlagen. Jetzt können wir in aller Ruhe in die Pause gehen“, atmete der VfVer Ulricht Weltzien nach der 97-minütigen Partie erleichtert auf.

Die VfV-Herren gingen im ersten Satz mit 4:2 und 9:4 in Führung. Doch mit einer Auszeit wurde es bei den Wittenbergern besser. Sie glichen zum 11:11 aus, um dann doch wieder mit 13:18 scheinbar aussichtslos ins Hintertreffen zu geraten. Bei den Pritzwalkern zog beim 24:20 der Schlendrian ein, doch es reichte zum 25:20-Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang lagen die Elbestädter 9:4 in Front, danach folgte eine kleine Schwächephase und die Annahme wackelte. Die Gäste führten plötzlich 18:16. Doch Empor/Grün-Rot ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und gewann mit den im Angriff gut spielenden Mathias Besancon und Christian Greve den Durchgang noch 25:22.

Der dritte Satz verlief zunächst ausgeglichen. Aber nach dem 16:16 ging bei den Gastgebern nicht mehr viel, der VfV holte sich nach 25 Minuten den Abschnitt mit 25:20.

Im vierten Durchgang lag Wittenberge mit 14:9 und 17:15 in Front, dann gab es wieder einen Knick. Pritzwalk witterte Morgenluft und kam dank Dennis Schneider, der am Ende dieses Satzes die meisten Punkte markierte, zum 25:21 und 3:1-Erfolg.

Spieler des Tages wurde der VfVer Stephan Hampe, der in den vier Sätzen insgesamt 21 Punkte erspielte. „Eine Riesenkompliment an meine Jungs, das haben sie sehr gut gemacht. Wir hatten ein paar Ecken und Kanten im Spiel, aber wir haben 3:1 gegen eine Mannschaft gewonnen, die man nie unterschätzen darf“, sagte Ulrich Weltzien. Der Wittenberger Maik Dieckmann meinte: „Es war eine gute Partie, auch wenn in beiden Teams Stammspieler fehlten.“

Die Rote Laterne in der Kreisliga geht an den SV Blau-Weiß Perleberg II. Die Mannschaft verlor gegen das bisherige Schlusslicht SV Empor/ Grün-Rot Wittenberge II 2:3 (16:25, 25:18, 25:21, 13:25, 12:15). „Die Annahme klappte diesmal durchgehend. Sonst hatten wir da immer eine kleine Schwächephase“, sagte der Wittenberger Lars Burghardt.

Wegen Erkrankungen und Verletzungen konnte Lindenberg/Vehlow nicht bei Blau-Weiß Perleberg I antreten. Die Partie wird mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)-Sätzen für Perleberg gewertet.