Fussball : Titel krönt Erfolgsstory

Auftakt zur 24. Umfrage nach den beliebtesten und besten Sportlern der Prignitz: Heute stellen wir ihnen den ersten der insgesamt 21 Kandidaten in den fünf Kategorien vor. Den Anfang macht ein Fußball-Nachwuchsteam, das in den vergangenen Jahren unter zwei Namen eine sportliche Erfolgsgeschichte schrieb. Die Gewinner der Umfrage werden am 28. Januar 2017 auf der Sportgala des Kreissportbundes Prignitz in der Rolandhalle in Perleberg geehrt.

Die D-Junioren-Fußballer vom SSV Einheit Perleberg sind in der Kategorie Nachwuchsmannschaften nominiert. Zum Abschluss ihrer sechsjährigen, äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit haben sich die D-Junioren vom SSV Einheit Perleberg mit ihrem scheidenden Trainer Wolfgang Franek den Vize-Landesmeistertitel gesichert. Beim Endrundenturnier der besten acht Brandenburger Teams in Stahnsdorf mussten sich die Perleberger, amtierender Hallenlandesmeister und unter dem Dach vom FSV Veritas Wittenberge/Breese bereits Landesmeister 2014 bei den E-Junioren, erst im Finale dem FSV Glückauf Brieske/ Senftenberg mit 0:1 geschlagen geben.

Und auch in der Halle sorgten die jungen Einheit-Kicker im Jahr 2016 für Furore. Bei den Futsal-Landesmeisterschaften in der Cottbuser Lausitzarena holten sie sich durch einen 2:0-Finalsieg gegen SV Glienicke-Nordbahn den Titel in ihrer Altersklasse.

Damit vertraten die Perleberger das Land Brandenburg bei den Nordostdeutschen Meisterschaften im Futsal in Dessau. Dort ließ das Team zwei andere Landesmeister hinter sich und belegte den 4. Platz.

In der aktuellen Serie sind die Jungen in der Landesklasse der C-Junioren aktiv. Dort kommen sie nach Startschwierigkeiten langsam in Schwung, holten zuletzt drei Siege.



von Oliver Knoll

erstellt am 14.Dez.2016 | 22:29 Uhr

