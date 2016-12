Fussball : Vertrauen zurückgewinnen

1 von 1 Foto: Torsten Gottschalk 1 von 1

Vor Beginn der Saison 2016/17 gab es beim Fußballkreis Prignitz/Ruppin einen Wechsel an der Spitze des Sportgerichts. Björn Krasnowski (Langener SV), der erst im Juni 2014 den Vorsitz übernommen hatte, übergab den Posten aus offiziell privaten Gründen an den bisherigen Beisitzer Thomas Wange. Nach fast 100 gefällten Urteilen des Sportgerichts in der Vorsaison, das war Höchstwert aller Fußballkreise in Brandenburg, erwartet den Neuen keine leichte Aufgabe. Prignitzer-Mitarbeiter Torsten Gottschalk sprach mit dem studierten Juristen aus Lenzen über seine neue Tätigkeit.

Herr Wange, wie fühlt man sich als neuer Vorsitzender des Sportgerichts?

Thomas Wange: Auch nicht anders als zuvor. Ich war vorher ja schon als Beisitzer im Sportgericht tätig und bin als Stellvertreter für Björn Krasnowski nachgerückt, kenne die Abläufe. Geändert hat sich also nicht viel, nur in organisatorischer Hinsicht sind die Aufgaben für mich umfangreicher geworden.

Stellen Sie sich doch selbst einmal vor!

Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Was muss sich aus Ihrer Sicht in Zukunft ändern?

Meine wichtigsten Aufgaben sind die Ermittlung der Sachverhalte im Rahmen der sportgerichtlichen Verfahren, die Vorbereitung und Leitung der Sportgerichtsverhandlungen und das Verfassen der Urteile. Die Zusammenarbeit innerhalb des Sportgerichts wird sich verändern. Sie wird enger. Wir werden uns künftig schon vor den Verhandlungen treffen. Angedacht sind monatliche Treffen, je nach Bedarf. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Ausschüssen des Fußballkreises muss verbessert werden.

In den vergangenen Jahren war das Verhältnis zwischen dem Sportgericht, den Vereinen und der Öffentlichkeit nicht immer problemlos. Welchen Ansatz haben Sie, damit es besser wird?

Wir wollen das Vertrauen der Vereine in die Arbeit des Sportgerichts zurückgewinnen. Urteile des Sportgerichtes sollen künftig nach Ablauf der Rechtsmittelfrist auf der Homepage des Fußballkreises und in den lokalen Medien öffentlich gemacht werden. Bei Anfragen sollten die Vereine sich nicht scheuen, mich oder die Mitglieder des Sportgerichtes zu kontaktieren.

Was wünschen Sie sich hinsichtlich Ihrer Arbeit speziell vom Vorstand des Fußballkreises Prignitz/Ruppin?

Die Unterstützung des Fußballkreises ist da. Die Staffelleiter der Spielklassen haben mir ihre Zusammenarbeit und Unterstützung angeboten.

Wie verfahren Sie, wenn ein Fall zu Ihnen kommt?

Vom Staffelleiter kommt in der Regel ein Antrag auf sportgerichtliche Entscheidung. Wir holen schriftliche Stellungnahmen der Vereine bzw. Spieler ein. Daraufhin entscheide ich, ob ein schriftliches Verfahren möglich, oder eine mündliche Verhandlung angesetzt wird. Das kommt auf die Schwere des Vergehens an und ob der Sachverhalt unstreitig ist. Schon in diesem Prozess sind die Beisitzer mit eingebunden.

Wie gehen Sie vor, um der Wahrheit bei einer Verhandlung auf den Grund zu gehen?

Zunächst werden die betroffenen Sportfreunde oder Vereinsvertreter in einer Einzelbefragung angehört. Dazu werden Zeugen sowie Schiedsrichter oder Staffelleiter als Sachverständige befragt. Danach bilden wir uns ein Urteil.

Was ist denn mit kürzeren Strafen? Wer entscheidet darüber?

Im Falle einer Roten Karte oder eines sonstigen Vorfalls schickt der Schiedsrichter seinen Bericht an den Staffelleiter, der bei geringeren Strafen nach Aktenlage entscheidet. Die Staffelleiter können Verwarnungen und Verweise aussprechen sowie gegen Spieler die vorgesehene Mindestsperrstrafe bis zu je vier Pflichtspielen und auch Geldstrafen bis zu 250 Euro verhängen. Schwere Tätlichkeiten sowie Tätlichkeiten im Wiederholungsfall, Bedrohung von Schiedsrichtern, Spielwertungen beispielsweise wegen Abbrüchen oder Nichtantritts, Einsprüche der Vereine gegen Spielwertungen oder Nichteinhaltungen von Auflagen des FLB landen beim Sportgericht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass die Spieler und Vereine fairer miteinander umgehen, wir demzufolge weniger Strafen aussprechen müssen. Denn die Vereine benötigen die Gelder sicher für andere Dinge.

Haben Sie selbst einmal Fußball gespielt und wurden dabei mal vom Platz gestellt?

Ich habe schon im Nachwuchsbereich in Lenzen gespielt und später auch bei den Herren und Altherren als Verteidiger. Nach einer schweren Knieverletzung musste ich meine sportliche Karriere vor einigen Jahren beenden. An einen Platzverweis kann ich mich aber beim besten Willen nicht erinnern.



