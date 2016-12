TSG Warin Volleyball : Erste Saisonniederlage kassiert

1 von 1 Foto: tsgw 1 von 1

Am letzten Spieltag der Landesklasse West in diesem Jahr in Neustadt-Glewe unterlagen die Volleyballerinnen der TSG Warin dem Gastgeber mit 0:3 (-20, -20, -20), gewannen aber die zweite Partie des Tages gegen die zweite Vertretung des MSV Pampow in drei Sätzen (9, 24, 7) und bleiben Tabellenzweiter, jetzt allerdings punkt- und satzgleich mit den Neustädterinnen.

Das erste Spiel des Tages gewann Neustadt-Glewe erwartungsgemäß gegen die jungen Mädchen vom MSV Pampow II mit 3:0 (6, 8, 8).

Danach mussten die Warinerinnen gegen Tabellennachbarn aus Neustadt-Glewe antreten. In der vergangenen Saison konnte gegen die Gastgeber kein Spiel gewonnen werden und so gingen die Wariner Frauen, die nur mit einem sehr kleinen Kader antraten, mit dem nötigen Respekt in das Spiel. Sie begannen konzentriert und konnten mit guten Aufschlägen und gutem Zusammenspiel in der Feldabwehr die Neustädterinnen von Anfang an unter Druck setzen und mit 12:7 in Führung gehen. Die Gastgeberinnen kämpften sich auf 16:16 heran. Jetzt hatten die Warinerinnen starke Probleme mit den Aufschlägen des Gegners und kamen bis zum 20:25 nicht mehr zu eigenen Angriffen.

Auch im zweiten Satz begannen die Frauen der TSG konzentriert und konnten die 5:2-Führung durch erfolgreiche Blockarbeit und gute Angriffe auf 9:4 ausbauen. Dann hatten die Gäste wieder große Probleme bei der Annahme und Neustadt-Glewe konnte zum 10:10 ausgleichen. Bis zum 17:18 war der Satz sehr ausgeglichen. Die Gastgeberinnen hatten das besser Ende und gewannen erneut mit 25:20.

Der dritte Satz begann wieder sehr ausgeglichen. Die Wariner Frauen hatten aber immer wieder Probleme mit den starken Aufschlägen der Gastgeber und konnten eine weitere 20:25-Niederlage nicht verhindern. Bei einem stärkeren Kader wäre an diesem Tag sicher mehr drin gewesen.

Den Tabellenletzten MSV Pampow setzten die Warinerinnen durch gute Aufgaben und gezielte Angriffe früh unter Druck und gewannen den ersten Satz im Schnelldurchgang mit 25:9. Im zweiten Durchgang fanden die Frauen der TSG überhaupt nicht ins Spiel. Es gab keine Abstimmung auf dem Feld und auch im Angriff konnten keine Punkte gemacht werden. Die Pampower Mädchen führten immer mit einigen Punkten und Warin kam nicht heran. Schließlich hatten die MSV-Mädchen beim Stand von 24:22 Satzball. Die Warinerinnen konterten aber mit einem starken Schlussspurt und drehten das Ergebnis zum 26:24-Sieg. Im dritten Satz zeigten die jungen Pampowerinnen keinerlei Gegenwehr, bei den Warinerinnen stimmte wieder die Spieleinstellung und sie gewannen den Satz mit 25:7.

TSG Warin: Ilona Baumann, Katharina Vick, Ann-Kathrin Schatz, Doris Martins, Josephin Hagelstein, Anna-Lena Hartmann, Karin Müller





von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 12.Dez.2016 | 22:23 Uhr