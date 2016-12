Judoverein Brüel : Geglückter Jahresabschluss

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Das 22. Internationale Weihnachtsturnier des Grimmener Judo-Vereins stand auf einem hohen Niveau und wurde erneut zu einem starken Gradmesser für die Judokas. 34 Vereine aus Schweden, Polen, Schleswig Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und unserem Bundesland schickten ein starkes Teilnehmerfeld über die Waage und auf die vier hergerichteten Wettkampfmatten (Tatamis).

An beiden Tagen des zurückliegenden Wochenendes wurde das Turnier durchgeführt und der Jodoverein Brüel beteiligte sich mit neun Aktiven in fast allen Altersklassen.

Den Anfang machten am Sonnabend Erik Kadow und Tareck-Peter Rhode. Gleich am Morgen konnten sich die beiden Brüeler U9-Starter klasse in Szene setzen. Erik Kadow lieferte sich in vier Vergleichen starke Auseinandersetzungen mit den Vertretern aus Jarmen, Grimmen und Bansin, ging zwar immer als Unterlegener in der 27-kg-Klasse von der Tatami. Er vergoss aber nur minimale Enttäuschungstränen und erkannte selber seine verpassten Möglichkeiten.

Tareck-Peter Rhode wurde bis 38 kg eingewogen und es sollte sich kein gleich schwerer Kontrahent für ihn finden. Somit war der erste Platz in kampfloser Form abgesichert und der Brüeler bestritt zwei Freundschaftsvergleiche mit den Vertretern der 36 kg-Klasse. Hier patzte er einmal und konnte im zweiten Vergleich mit einem sauberen Tai-otoshi dem Körpersturz überzeugen.

Dann folgte der starke Auftritt von Leon Lipper in der 43-kg-Klasse der U13. Im Eröffnungskampf stand der BSV-Kämpfer einem Vertreter aus Schweden, von dem dort ansässigen Judoclub Staffaustorp, gegenüber. Der Kampf dauerte gerade mal 30 Sekunden, da hatte der Brüeler den Schweden mit einem sehenswerten Hüftwurf, dem Harai-goshi, aufgeladen und erfolgreich abgeworfen. Es folgten drei weitere souverän gestaltete Kämpfe von Leon Lipper, einmal unterlag er leider unglücklich und unverdient, konnte sich dann aber im Kampf um Platz drei erneut gegen einen Sportfreund aus Schweden behaupten. Platz drei mit einer starken Kampfleistung durch Leon Lipper.

Den zweiten dritten Platz am Eröffnungstag fuhr André Miehle im Schwergewicht der U18 ein. Leider schied Miehle bereits im ersten Kampf verletzungsbedingt aus und konnte somit nicht mehr im Kampf um eine bessere Platzierung eingreifen.

Am Sonntag wurde die kleine JVB-Abordnung durch Lothar Trepzig betreut und er konnte seinen vier Startern durchweg eine gelungene Beteiligung bescheinigen.

Paul Hoddow erkämpfte Platz drei in der U11 bis 50 kg, Tom Seewald (U11 bis 38 kg) sowie Bruder Steve (U15 bis 55 kg) und Michael Schürer (U.15 +66 kg) erkämpften in ihren Klassen jeweils einen starken fünften Platz. Hierbei bestritt Michael Schürer seine ersten Kämpfe in seiner noch jungen Judo-Laufbahn. Tom, Steve und Paul Hoddow bekamen ebenfalls Vertreter aus Schweden zum Gegner zugelost und konnten ihr Können im internationalen Vergleich zeigen.

Neben dem gelungenen Jahresabschluss der Judokas, mit einmal Platz 1, dreimal Platz 3 und Platz 5, konnten erneut die Kampfrichter aus Brüel überzeugen. Niclas Voigt, welcher bereits auf zahlreiche Einsätze als Bezirkskampfrichter verweisen kann, konnte den beiden Kampfrichter in Ausbildung, Alex Schürer und Jonas Toparkus, bei deren Einsätzen als Mattenleiter wertvolle Tipps geben und war den beiden in Form des souveränen Auftretens stets ein Vorbild.

Alex hatte seine Vorbereitungsstunden komplett absolviert und stellte sich bei diesem Turnier der theoretischen- und praktischen Prüfung unter den strengen Augen der Kampfrichterkommission des Landesverbandes mit Erfolg.