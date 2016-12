Handball in Sternberg : Sternberger HV empfängt in der Verbandsliga den TSV Bützow

1 von 1 Foto: tbur 1 von 1

Morgen um 17 Uhr kommt es in der heimischen Sporthalle Am Finkenkamp zum zweiten Rückspiel der Verbandsliga-Saison unserer Sternberger Männermannschaft. Dabei ist nach neun zum Teil deutlich verlorenen Spielen die Ausgangsposition gegen den derzeit Zweiten TSV 1952 Bützow recht klar. Im Auswärts-Hinspiel gab es mit 32:10 eine deutliche „Klatsche“ und natürlich auch erste Zweifel in der Sternberger Mannschaft am weiteren Bestehen in der Verbandsliga. Dennoch hat das zahlenmäßig in jedem Spiel deutlich unterbesetzte Team um Stefan Wrede weiter konzentriert gearbeitet und trainiert.

Somit geht es am Wochenende zunächst auch nur darum, das Spiel möglichst lange offen zu halten. Das die Bützower nach ihrem 38:26-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Tabellen-Vierten Plauer SV weiter auf Erfolgskurs sein wollen ist zu erwarten. Gerade deshalb muss und soll die Heimspielatmosphäre den nötigen Rückhalt für die Sternberger geben. Die Vereinsverantwortlichen wünschen sich daher möglichst viele die Mannschaft lautstark unterstützende Zuschauer.