Judo : Gold für Meryam und Jannik

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Zum Jahresende traten acht Nachwuchssportler der U12 und U14 des 1. Schweriner Judoclubs beim Torsten Reißmann Gedächtnisturnier in Potsdam an. Insgesamt waren etwa 200 Judoka vor allem aus den drei nordöstlichen Bundesländern auf der Tatami des Gastgebers UJKC Potsdam.

Die Schweriner erkämpften in der brandenburgischen Hauptstadt zwei Gold-, eine Silber-, eine Bronzemedaille. Meryam Abdulla (U12, -36 kg) und Jannik Wolter (U14, -40 kg) waren an diesem Nachmittag nicht zu schlagen. Silber ging an Hannah Bröder (U14, -40 kg), Bronze erkämpfte sich Joseph Lehniger (U14, -43 kg). Als Kampfrichter stand Christian Gabler auf der Matte und als Trainer fungierte Ralph Gabler.





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen