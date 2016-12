Handball : Heimpleite nach Trainerlob

1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht 1 von 1

So richtig schlau wird Handballtrainer Steffen Franke derzeit nicht aus seiner Mannschaft. Kritisiert er die Frauen des SV Grün-Weiß Schwerin II, dann spielen sie in der nächsten Partie richtig stark – lobt er sie dagegen, dann stimmt die Leistung in der folgenden Begegnung oftmals nicht. Am vorletzten Wochenende gab es nach dem Sieg gegen Warnemünde ein Lob – und am vergangenen Sonntag gegen den TSV Bützow eine Niederlage. Mit 20:26 verloren die Landeshauptstädterinnen vor heimischem Publikum.

„Bützows Sieg geht voll in Ordnung. Mit der Truppe, mit der sie hier angetreten sind, müssten sie in der Tabelle eigentlich viel besser dastehen. Natürlich wollten wir all unsere Heimspiele in dieser Saison gewinnen – das hat sich jetzt allerdings erledigt“, war Schwerins Trainer nach der Begegnung leicht angefressen.

Geführt hatten die Gastgeberinnen lediglich beim 1:0. Das lag vor allem an der Offensive, die im gesamten Spiel zu viele einfache Fehler machte, die Bützow konsequent mit Tempogegenstoß-Toren quittierte. „Wir kriegen neun Gegentreffer durch Konter. Das ist am Ende einfach zu viel. Es fehlte irgendwie das Erfolgserlebnis, dass wir noch einmal entscheidend eingreifen hätten können“, so Franke, der mit seinem Team zur Halbzeit mit 8:11 in Rückstand lag. Hoffnung, dass die Partie doch noch eine andere Wendung nehmen könnte, kam lediglich kurz vor Schluss beim 19:22 (55.) auf. Doch zwei anschließende Fehlwürfe so wie eine Zwei-Minuten-Strafe erstickten diese im Keim, sodass sich Bützow den Sieg nicht mehr nehmen ließ.

Lange hadern darf Grün-Weiß II mit der ersten Heimniederlage allerdings nicht. Bereits am Sonntag geht es beim Ligazweiten Pädagogik Rostock weiter.

Grün-Weiß Schwerin II: Hahm, Groth – Sperling 2, Dirschauer 2, Schneider 1, Ch. Büsselberg, Rüdiger 1, Stange, Hering 5, Plüm 7, Ca. Büsselberg 1, Nawrot, Müller 1.

von Hagen Bischoff

erstellt am 07.Dez.2016 | 23:54 Uhr