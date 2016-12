Handball : Nachwuchs zahlreich auf der Platte

Das Handballspiel in der Ostsee-Spree-Oberliga zwischen den Frauen des SV Grün-Weiß Schwerin und der SG Hermsdorf-Waidmannslust ist am Sonntag ausgefallen – der Gegner der Schwerinerinnen konnte keine schlagkräftige Mannschaft stellen. Dafür gingen am vergangenen Wochenende aber zahlreiche Nachwuchsteams des SV Grün-Weiß auf die Platte. Und die lösten ihre Aufgaben meistens ordentlich.

In der Oberliga der weiblichen Jugend C feierten die C2-Juniorinnen im fünften Saisonspiel gegen den Pasewalker HV beim 27:20 den ersten Sieg. Dabei lag die Favoritenrolle klar bei den älteren Gästen, die allerdings nur mit einem dezimierten Kader angereist waren. Bis zum Stand von 11:2 baute Grün-Weiß den Vorsprung von Beginn an kontinuierlich aus. In der Folgezeit schlichen sich jedoch einige Fehler ein und der Torabschluss wurde nicht mehr konsequent gesucht, so ging es mit einem 14:10 aus Schweriner Sicht in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung mit einem druckvollen Angriffsspiel wieder aus, zwischenzeitlich führte Grün-Weiß sogar mit zehn Toren (21:11). Den Sieg ließen sich die C2-Junioren dann nicht mehr nehmen, auch wenn in der Folge weiter munter durchgewechselt wurde.

Die C1-Junioren des SV Grün-Weiß Schwerin besiegten in der Oberliga den SV Matzlow-Garwitz deutlich mit 30:20.

In der Bezirksliga West musste die B2 des Vereins auswärts in Bützow antreten. In einem hart umkämpften Spitzenspiel zweier verlustpunktfreier Teams hatten die Landeshauptstädterinnen am Ende nicht das nötige Glück, die beiden Punkte aus Bützow zu entführen – sie verloren mit 17:22 (9:11).

In der Bezirksliga West der C-Jugend ist die Hinrunde aufgrund der dünnen Mannschaftsdichte für die C4-Juniorinnen bereits beendet. Vier gewonnene Spiele und eine Niederlage können sich dabei durchaus sehen lassen – dennoch haben die Grün-Weißen natürlich noch eine Menge Steigerungspotential. Bis zum Start der Rückrunde am 14. Januar hat das Team nun Zeit, den positiven Trend der Mannschaftsentwicklung durch fleißige Trainingsarbeit fortzuführen.

Am Sonntag fuhren dann noch die D1-Juniorinnen zum Leistungsturnier nach Altentreptow. Hier trafen sich die Teams des SV Fortuna 50 Neubrandenburg, des Rostocker HC, der SG Vorpommern und des SV Grün-Weißen Schwerin zum nächsten sportlichen Kräftemessen. Mit einem Sieg gegen Greifswald (25:10), einer Niederlage gegen Neubrandenburg (14:18) und dem Unentschieden gegen den Rostocker HC (20:20) kann man mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden sein.