lokalsport-Rückblick 2016: Teil I Januar bis März : Schweriner direkt in Topform

Das Sportjahr 2016 stand dieses Mal ganz im Zeichen der Olympischen Sommerspiele im brasilianischen Rio de Janeiro. Ganz nebenbei ermittelten noch die Fußballherren, die Handballmänner und -Frauen sowie die Leichtathleten ihre Europameister. Triumph und Niederlage lagen dabei oft dicht beieinander – so wie bei den Sportlern in und um Schwerin. Die Landeshauptstadt wurde direkt zu Beginn des Jahres wieder ihrem Ruf als Sportstadt mehr als gerecht. Zeit für einen Rückblick, hier die Monate Januar bis März:

Neben den Traditionsveranstaltungen wie dem Silvesterlauf und auch dem Neumühler Neujahrslauf machte im Januar vor allem der kurzurlaub.de-Cup des FC Mecklenburg Schwerin von sich Reden. Über 3 500 Zuschauer fieberten mit den Lokalmatadoren aus Schwerin und Pampow beim Budenzauber mit. Die „Neuauflage“ des Schweriner Hallenfußballs war dabei so erfolgreich, dass 2017 die nächste Ausgabe folgt. Das Hallenturnier zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei fand 2016 bereits zum zweiten Mal statt. Gekickt wurde wieder für den guten Zweck, insgesamt wurden am Ende über 8 000 Euro gesammelt. Das Fußball-Pokal-Halbfinale zwischen dem FCM Schwerin und dem FC Hansa Rostock sahen im März im Stadion Lambrechtsgrund über 4 500 Zuschauer. Bemerkenswert: Mit dem MSV Pampow schaffte es ebenfalls ein Verbandsligist aus der Region bis ins Pokal-Halbfinale. Der MSV unterlag aber nach großem Kampf dem FC Schönberg. Noch mehr Interessierte zog nur das Jumping International der Springreiter im Januar an.

Bei Titelkämpfen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern gehören Schweriner Sportler eigentlich immer zu den Mitfavoriten. So erkämpften sich Judoka, Leichtathleten, Sportgymnastinnen, Tennisspieler und auch einige Hockeyteams zahlreiche MV-Meisterschaften sowie zweite und dritte Plätz. Noch einen Tick besser war zum Beispiel aber Stabhochspringer Tom Linus Humann. Dem Schweriner gelang bei den deutschen U20-Hallen-Meisterschaften der erste Fünf-Meter-Satz seiner noch jungen Karriere. Der Lohn war die Silbermedaille. Die sicherte sich auch Stabhochspringerin Martina Strutz mit 4,51 m bei den Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen in Leipzig. Ganz oben auf dem Treppchen bei nationalen Meisterschaften landete Judoka Timo Acktun. Das Nachwuchstalent des PSV Schwerin erkämpfte sich bei den U18-Meisterschaften nach Bronze 2015 in diesem Jahr nun die Goldmedaille. Damit ging nach elf Jahren wieder ein deutscher Nachwuchstitel im Judo nach Mecklenburg-Vorpommern.

Im März war die Welt der SSC-Volleyballerinnen ebenfalls noch in Ordnung. Mit Platz zwei in der Liga sicherte man sich eine gute Ausgangsposition für die Playoffs. International lief es auch super – die SSC-Damen standen im Halbfinale des CEV-Cups. International auf sich aufmerksam machten Anfang des Jahres aber vor allem die Sportakrobatinnen des VfL Schwerin. Bei den Weltmeisterschaften in China landeten Lilly Kutta und Camille Herrmann auf einem starken fünften Platz. Das VfL-Trio mit Michelle Mausolf, Shirley Klier und Gofrahn Solh wurde Zehnter.

Dieser erste kleine Rückblick erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und will es auch gar nicht. Dafür war die Liste der sportlichen Leistungen selbst zu Beginn des Jahres zu lang.

von Hagen Bischoff

erstellt am 27.Dez.2016 | 10:51 Uhr

