Handball : Souveräne Vorstellung

Die Handballdamen des SV Grün-Weiß Schwerin II sind nach einer souveränen Vorstellung und einem 34:26 beim TSV Bützow in die nächste Pokalrunde eingezogen. Welcher Gegner dort dann auf die Landeshauptstädterinnen wartet, wird am 12. November in Neubrandenburg ausgelost.

Gegen den Liga-Konkurrenten aus Bützow taten sich die Grün-Weiß-Damen zumindest in der ersten Halbzeit etwas schwerer und konnten sich bis zur Pause beim 15:14 nicht entscheidend absetzen. „Wir hatten zum Anfang Abstimmungsprobleme in der Deckung. Die Routine zwischen Cindy Plüm und Marie Nawrot fehlte ganz einfach“, gab Grün-Weiß-II-Trainer Steffen Franke zu verstehen. Im Angriff dagegen lief es zumindest besser als in den letzten Liga-Spielen.

Aber wie schon so oft in dieser noch jungen Saison steigerten sich die Grün-Weiß-Damen im zweiten Durchgang. Vor allem in den ersten zehn, zwölf Minuten präsentierten sich die Schwerinerinnen von ihrer besten Seite und zogen schnell auf 20:14 davon. „Das war unsere beste Phase. Da haben wir vieles richtig gemacht. Danach haben wir die Partie souverän zu Ende gebracht“, war Franke mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden. Vor allem konnte sich der Coach auf seine „Haupttorschützen“ verlassen. Steffi Dube, Anne Hering und Cindy Plüm erzielten alleine 25 der 34 Tore. Auch das Spiel über den Kreis funktionierte gegen Bützow besser als zuletzt. „Sie haben die angemahnten Kritikpunkte konsequent umgesetzt und auch mit mehr Überzeugung agiert. Das freut mich“, so Trainer Franke abschließend.

Die nächste Pokalrunde wird am ersten Wochenende im Januar ausgespielt – für die Schwerinerinnen geht es am 5. November zu Hause gegen den HSV Grimmen weiter.

SV Grün-Weiß Schwerin II: Groth, Hahm – Sperling 1, Rüdiger, Dube 9/3, Stange, Hering 9, Plüm 7, Ca. Büsselberg, Roloff 3, Nawrot 4, Müller 1, Ch. Büsselberg.

von Hagen Bischoff

erstellt am 26.Okt.2016 | 23:36 Uhr