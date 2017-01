Arsenal mit Zittersieg : ManUnited im FA Cup mit Schweinsteiger weiter

vergrößern 1 von 10 Foto: Martin Rickett 1 von 10



















Beim lockeren Weiterkommen von ManUnited ließ sich Bastian Schweinsteiger gerne feiern. Eine knappe Viertelstunde vor Ende des 4:0 in der Drittrunden-Partie gegen den Zweitligisten FC Reading wurde der Weltmeister eingewechselt, die United-Fans bedachten den 32-Jährigen mit lautem Applaus. Nachdem Manchesters Trainer José Mourinho den Mittelfeldspieler lange nicht berücksichtigt hatte, kam Schweinsteiger zu seinem zweiten Saison-Einsatz.

Deutlich mehr Probleme hatte der FC Arsenal ohne Mesut Özil. Dank Olivier Giroud vermieden die Londoner mit dem deutschen Nationalspieler Shkodran Mustafi eine Blamage. Giroud erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (0:1) bei Preston North End und bewahrte die Gunners damit vor einem Rückspiel. Aaron Ramsey (46.) traf zuvor zum Ausgleich für Arsenal, das sich ohne Özil und diverse andere Stammspieler beim Tabellenelften der zweiten Liga schwer tat. Callum Robinson schoss die Gastgeber schon nach sieben Minuten in Führung.

Manchester United machte es deutlich besser. Wayne Rooney (7. Minute), Anthony Martial (15.) und Marcus Rashford (75./79.) trafen für die überlegenen Red Devils, die sogar noch viele Chancen ungenutzt ließen. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan blieben auf der Bank und sahen von dort, wie Kapitän Rooney mit seinem 249. Treffer für Man United den Vereinsrekord von Sir Bobby Charlton egalisierte. Charlton selbst applaudierte auf der Tribüne.

Meister Leicester City konnte sich mit 2:1 (0:0) bei Liga-Konkurrent FC Everton durchsetzen. Durch Romelu Lukaku (63.) waren die Gastgeber zunächst in Führung gegangen. Doch Ahmed Musa (66./71.) drehte die Partie in nur fünf Minuten und sorgte für Leicesters zweiten Auswärtssieg in dieser Saison.

Bereits am Freitag hatte Manchester City mit einem 5:0-Kantersieg bei West Ham United die vierte Pokalrunde erreicht. Für die Citizens trafen Yaya Touré (33./Foulelfmeter), David Silva (43.), Sergio Agüero (50.) und John Stones (84.). Außerdem unterlief dem ehemaligen Gladbacher Havard Nordtveit (41.) ein Eigentor. Trainer Pep Guardiola richtete sich nach dem Spiel an die City-Anhänger: «Ich möchte die Fans mitnehmen und ihnen beweisen, dass wir gut sind», sagte der frühere Bayern-Coach. «Wir sind die Guten - wir rennen und kämpfen viel.»

07.Jan.2017