Nach Kreuzbandriss : Nationalspieler Rüdiger bei AS Rom vor Comeback

vergrößern 1 von 2 Foto: Federico Gambarini 1 von 2

Der 23-Jährige ist erstmals wieder im Kader des Serie-A-Clubs für die Partie bei Sassuolo Calcio am Mittwoch, wie der Verein mitteilte. Zuletzt hatte der Verteidiger am vergangenen Wochenende erstmals wieder in der Nachwuchsmannschaft des italienischen Fußball-Erstligisten gespielt und ein Tor erzielt.

Gegen den Tabellenneunten Sassuolo werde Rüdiger jedoch noch nicht von Beginn an spielen, kündigte Roma-Coach Luciano Spalletti an. «Ihn in die Startelf zu stellen, wäre ein Risiko», sagte Spalletti. «Es reicht bei ihm noch nicht für 90 Minuten, aber bei der Nachwuchsmannschaft hat er seine gewohnte Kraft gezeigt», lobte er.

Rüdiger hatte sich Anfang Juni im EM-Trainingslager der deutschen Nationalelf das Kreuzband im rechten Knie gerissen. «Der Junge ist gesund, er ist ein Löwenjunge», lobte Spalletti den Ex-Stuttgarter, der seit vergangenem Sommer beim italienischen Vize-Meister spielt.

Spielerprofil von Antonio Rüdiger beim AS Rom (englisch)

Mitteilung AS Rom

Tweet Antonio Rüdiger

Serie-A-Spielplan

Aussagen Spalletti, Italienisch

von dpa

erstellt am 25.Okt.2016 | 18:32 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen