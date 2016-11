Hirscher vorn : Neureuther bei Slalom in Levi auf Podestkurs

Felix Neureuther hat beim Slalom von Levi gute Chancen auf seinen zweiten Podestplatz des Weltcup-Winters. Der Skirennfahrer ging am Sonntag als Dritter des ersten Durchgangs in die Entscheidung am Nachmittag.