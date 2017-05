BMW Open : Qualifikant Hanfmann verpasst Halbfinale in Münchnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Nach seinen ersten beiden Siegen überhaupt auf der ATP-Tour konnte Hanfmann seine anfängliche Nervosität im Viertelfinale zwar ablegen und an Sicherheit gewinnen. Gegen die Nummer 18 der Tenniswelt hatte er beim mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turnier jedoch am Ende keine Chance. In Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev sind noch zwei Deutsche dabei. Sie treffen im Viertelfinale aufeinander.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 13:14 Uhr