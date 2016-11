Champions League : Real, Juventus, Leicester und Monaco im Achtelfinale

vergrößern 1 von 12 Foto: Tiago Petinga 1 von 12























Real Madrid ist auch ohne den verletzten Weltmeister Toni Kroos ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der Titelverteidiger siegte 2:1 (1:0) bei Sporting Lissabon. Die Spanier belegen in der Gruppe F mit elf Punkten Platz zwei hinter Borussia Dortmund (13).

Real ist durch das Remis bei Cristianos Ronaldos Jugendverein aus Lissabon seit nunmehr 30 Pflichtspielen unbesiegt. Verteidiger Raphaël Varane traf zum 1:0 für Real (29. Minute). Adrien Silva glich zum 1:1 aus (80./Handelfmeter). Doch Karim Benzema sorgte für den 2:1-Siegtreffer (87.). Sportings João Pereira hatte zuvor die Rote Karte gesehen (64.).

Juventus Turin und Weltmeister Sami Khedira qualifizierten sich für die nächste Runde mit einem 3:1 (1:1) beim FC Sevilla in der Gruppe H. Die Tore für Juventus, das ohne den verletzten Stürmerstar Gonzalo Higuaín auskommen musste, erzielten Claudio Marchisio (45.+2/Foulelfmeter), Leonardo Bonucci (84.) und der Ex-Münchner Mario Mandzukic (90.+4). Nicolas Pareja hatte Sevilla in Führung gebracht (9.). Sevillas Franco Vázquez musste mit Gelb-Rot vom Platz (36.)

In der Leverkusener Gruppe E löste der AS Monaco das Achtelfinal-Ticket durch ein 2:1 (0:0) gegen Tottenham Hotspur. Die Franzosen führen mit elf Zählern die Gruppe vor den ebenfalls bereits qualifierten Leverkusenern (7) an. Djibril Sidibé köpfte das 1:0 für Monaco (48.), Harry Kane glich aus (52./Foulelfmeter), ehe im Gegenzug Thomas Lemar das 2:1 für die Franzosen markierte (53.). Zuvor hatte Tottenhams französischer Torwart Hugo Lloris einen Elfmeter von Falcao pariert (11.).

In der Gruppe G zog der in englischen Liga nur auf Platz 14 stehende Meister Leicester City souverän durch das 2:1 (2:0) gegen den belgischen Meister FC Brügge in die K.o.-Phase ein. Die Tore erzielten der Ex-Mainzer Shinji Okazaki (5.) auf Vorlage des früheren Schalkers Christian Fuchs, Riyad Mahrez (30./Foulelfmeter). Für Brügge traf nur noch José Izquierdo (52.) Ron-Robert Zieler stand für den verletzten Kasper Schmeichel im Tor. Der FC Porto verpasste durch das 0:0 beim FC Kopenhagen die vorzeitige Qualifikation und liegt mit acht Punkten hinter Leicester (13).

von dpa

erstellt am 22.Nov.2016 | 22:55 Uhr