Weltcup in Park City : Rodel-Weltmeister Loch enttäuschend - Wendl/Arlt siegen

Für Deutschlands besten Rodler Felix Loch bleibt die bisherige Weltcup-Saison eine Enttäuschung. Der Olympiasieger fuhr in Park City auf den fünften Rang und verlor die Führung im Gesamtweltcup an den Österreicher Wolfgang Kindl, der in den USA Zweiter wurde.